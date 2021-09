La influencia y el fuerte peso que significa un nombre como el de Cristiano Ronaldo en el vestuario de Manchester United empieza a dar sus frutos. Fue un buen debut del portugués en Old Trafford, con dos goles incluidos, que hacen ilusionar a la parcialidad de los Diablos Rojos. Pero, más allá de ello, su figura también significa un envión anímico para sus propios compañeros.

Compartir equipo con figuras descollantes como Cristiano, Lionel Messi o cualquier otra figura incide en el equipo. Y por tal, no sorprende que trasciendan ciertas acciones propias de este tipo de futbolistas que ayudan al ánimo del propio plantel. Esto fue lo que sucedió con CR7 apenas arribó a Manchester United durante su primer encuentro con sus compañeros.

Según ha informado el diario The Sun, Cristiano Ronaldo tocó en lo profundo del vestuario y llamó la atención de sus nuevos compañeros. Lo hizo con una arenga hecha a la medida del portugués, cuyas palabras han trascendido y demuestran lo que es como líder.

"El discurso de Ronaldo fue muy poderoso y edificante. Todo el grupo de jugadores y el cuerpo técnico escucharon en silencio. Les dijo a sus compañeros: 'He vuelto al Manchester United por dos razones. La primera es porque amo al club. La segunda es que me encanta la mentalidad ganadora que se respira en las filas de este equipo'", aseguró una fuente dentro del club al citado medio.

Pero no quedó ahí. El discurso siguió: "No he vuelto para ser una cheerleader (porrista). Si quieren triunfar, necesito que amen a este club de todo corazón.Tienen que comer, dormir y luchar por este club. Jueguen o no jueguen, tienen que apoyar a nuestros compañeros y dar siempre el 100% por el club". Y terminó así: "Estoy aquí para ganar y nada más. Ganar nos trae felicidad. Quiero ser feliz, ¿saben? Todos ustedes son jugadores increíbles y creo en ustedes, de lo contrario no habría regresado". Todo un discurso de liderazgo, a la medida de Cristiano.