La tensión en torno a Ronald Koeman y el banquillo de FC Barcelona ha disparado todo tipo de rumores. El cargo del técnico azulgrana está colgando de un hilo y ya suenan múltiples candidatos a tomar su lugar. Uno de los nombres que ha saltado sobre la mesa es el de Erik Ten Hag, entrenador de Ajax. El holandés fue cuestionado por la posibilidad de llegar al Camp Nou y la respuesta fue clara.

FC Barcelona atraviesa un momento de alta tensión en este inicio de temporada. Desde la pasada campaña se ponía en duda si debía Ronald Koeman continuar al mando del plantel azulgrana. Ahora el equipo ha dejado 2 empates en los primeros 4 partidos de LaLiga y fue aplastado en la Champions League por Bayern Múnich.

Esa derrota en la Champions ya había dejado en la cuerda floja al DT. Ahora tras el empate con Granada la situación empeora. Los rumores sobre quién puede ser el reemplazo del neerlandés se han disparado y nombres como Xavi, Andrea Pirlo, Roberto Martínez han salido a la luz. Uno de los últimos candidatos que se ha unido a la lista de rumores es Ten Hag.

Erik Ten Hag ha hecho un magnífico trabajo con Ajax, siendo responsable de que el equipo de Amsterdam llegara a semifinales de Champions en 2019 con estrellas emergentes como Frenkie De Jong, Mattihjs De Ligt y Donny Van de Beek. Ahora muchos esperan que tenga su oportunidad en alguna de las grandes ligas de Europa y su estilo se ajusta a la perfección con Barcelona.

Opción descartada

Un periodista de ESPN cuestionó a Ten Hag sobre la posibilidad de reemplazar a Koeman. El entrenador no solo descartó la posibilidad, sino que la pregunta no le sentó nada bien. "¿Qué tengo que ver con todo esto? Estoy ocupado con Ajax. Estos rumores... pueden ser divertidos para ustedes, pero no para mí".