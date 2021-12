En Barcelona está más que claro que la intención es contratar un delantero sea como sea. En los últimos días ha tomado fuerza el nombre de Edinson Cavani que, según varios medios ingleses, tiene intenciones de jugar en el club catalán. La intención era que su llegada se dé para la próxima temporada, pero los planes podrían adelantarse.

Cavani ha perdido protagonismo en Manchester United, en gran parte por la llegada de Cristiano Ronaldo, quien se ha adueñado de la delantera del equipo. Ante esto, el uruguayo no sólo tendría decidido no renovar con el club de Old Trafford, sino que estaría en el plan de llegar al Camp Nou.

El delantero de 34 años considera que su tiempo en Europa se puede extender por al menos dos temporada y por eso estaría dispuesto a jugar en Barcelona donde sus opciones de jugar aumentarían considerablemente ante la falta de opciones en el ataque que tiene hoy por hoy Xavi. Pero desde España aseguran que su llegada se podría dar en enero mismo.

¿Cavani llegará a Barcelona en enero?

Según el diario Sport, la directiva de Barcelona se plantea la chance de que Cavani llegue en el mercado de invierno de enero. Para que esto ocurra esperan que la operación se pueda cerrar por un precio modesto que beneficie tanto a los catalanes como a Manchester United.

Todo quedará en manos de los hermanos Glazer, quienes podrían aceptar la salida de Cavani, pero dependerá también del precio que pongan por ello. Si a Barcelona los números le cierran podrían volver a tener a un delantero uruguayo en su ataque, tal como sucediese con Luis Suárez, casualmente gran ladero del 'Matador' en la selección de su país.