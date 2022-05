En plena conferencia de prensa con la selección de Polonia, Robert Lewandowski se encargó de no dejar dudas, su decisión está tomada y su ciclo como jugador del Bayern Múnich está terminado.

Así de contundente fue el polaco, es que el goleador de la Bundesliga no dejó margen de duda cuando le consultaron sobre su futuro y "si es optimista por su fichaje a Barcelona" en plena concentración de la selección polaca que jugará en la próxima fecha FIFA el inicio de la Nations League ante Gales y Bélgica.

Robert Lewandowski fue claro al responder que: "una cosa es cierta hoy: mi etapa con el Bayern ha terminado", así de contundente fue para dejar en claro que a pesar que le queda un año de contrato, no seguirá en Bayern Múnich.

Su futuro sigue siendo una incógnita, aunque es Barcelona el lugar preferido por el jugador y el club Culé lo desea, la situación económica no será fácil, el equipo que lo quiera debe negociar con el campeón alemán.

Al respecto, Robert Lewandowski dijo "el Bayern Múnich es un club serio, espero que no me retengan solo porque pueden hacerlo, no veo posibilidades de seguir", luego prefierió esquivar la respuesta puntual sobre Barcelona, pero su sonrisa cómpice al responder, le da más ilusión a los hinchas catalanes.