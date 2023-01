La dura crítica de Éric Cantona a Cristiano Ronaldo: "Creo que no se dio cuenta que no tiene 25 años"

Cristiano Ronaldo se ha alejado de la élite europea y ahora disfruta de Arabia Saudita y de su nuevo club, Al Nassr. Tras salir de Manchester United y no tener ofertas atractivas del 'Viejo Continente' decidió emprender un nuevo rumbo para la parte final de su carrera, algo que no ha sido bien visto por algunos especialistas y exjugadores. Éric Cantona, leyenda de los 'Red Devils', ha sido el último en criticar al portugués por esta decisión.

Cantona ha hecho un análisis respecto a la situación de Manchester United y a la decisión que tomó CR7. Para el controvertido francés, el club donde es ídolo "tardará algunos años en volver a ganarlo todo". "Durante la época de Alex Ferguson, los mejores jugadores del mundo querían venir al United, ahora es diferente, así que hay que pensar diferente", cuestionó en una entrevista al Manchester Evening News.

Pero las declaraciones más fuertes del francés fueron para Cristiano Ronaldo, quien decidió terminar su etapa en Manchester United luego de sus duras críticas en una entrevista a Piers Morgan. Sin ofertas atractivas y con el deseo de seguir jugando, decidió irse de Europa y llegar al fútbol de Arabia Saudita. Ahora, espera por su debut en Al Nassr.

Esto dijo Cantona respecto a lo que pasó con el 'Bicho' en Old Trafford. "Regresó aquí y el United no era el United que dejó y, a veces, no se da cuenta de que las cosas cambiaron. Así que tal vez se sorprendió de que cambiaran tantas cosas", empezó diciendo.

Luego, hizo una reflexión sobre la situación actual del portugués. "Hay dos tipos de jugadores: el que quiere jugar todos los partidos porque todavía cree que tiene 25 años y el que se da cuenta de que no tiene 25 años y que está aquí para ayudar a los jugadores jóvenes, sabe que no jugará todos los partidos, pero sabe que jugará algunos juegos", comenzó diciendo.

"Hay jugadores que ayudan a los nuevos como (Zlatan) Ibrahimovic todavía lo hace con el Milán, Ryan Giggs o (Paolo) Maldini cuando estaba en el Milan. Pero creo que Cristiano Ronaldo no se dio cuenta y todavía no se da cuenta que no tiene 25 años. Solo es mayor y debería haberse dado cuenta de que, en lugar de no estar feliz de jugar algunos juegos, diga: 'Está bien, no tengo 25 años, no puedo jugar todos los juegos, pero ayudaré a los jóvenes y aceptar esa situación y esa es mi situación'", sentenció Cantona.

"'No puedo correr tan rápido como cuando tenía 30 años, tengo que aceptarlo. Tengo que aceptar que moriré algún día'. Es difícil aceptarlo pero tenemos que hacerlo. Y el final de una carrera es como morir. Es un poco de muerte. Tienes que empezar otra cosa. Y antes de morir, te estás haciendo viejo y tienes que aceptar que te estás haciendo viejo. No puedes hacer las cosas que haces", cerró respecto al caso de CR7.