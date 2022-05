El famoso streamer Ibai Llanos no tardó en reaccionar en Twitter al título de su equipo favorito, Real Madrid. Sus primeras impresiones y el enorme saludo a Thibaut Courtois.

Real Madrid se consagró por decimacuarta vez como campeón de la UEFA Champions League. El máximo ganador del trofeo más importante de Europa a nivel clubes ha hecho una nueva demostración de cómo jugar finales al derrotar a Liverpool por 1-0 con el gol de Vinicius Júnior y con una enorme actuación de Thibaut Courtois.

La celebración de los hinchas del Madrid comenzó desde que el árbitro Clément Turpin dio el pitazo final. Uno de los más reconocidos aficionados al conjunto 'merengue' es, sin dudas, el streamer español Ibai Llanos, quien no tardó mucho en mostrar su felicidad por el nuevo título de Champions League.

Ibai publicó varios mensajes en Twitter estando incluso en el Stade de France de Saint-Denis. Estuvo viendo como Real Madrid ganó la final ante Liverpool y su primera reacción tras la victoria fue escribir esto: "SI SI SI SI EL CLUB MÁS GRANDE DE LA HISTORIA". A su vez, no dudó en mencionar a todos los grandes de Europa que superó el club 'blanco' en todas las fases de playoffs de esta Champions. "PSG, CHELSEA, CITY, LIVERPOOL. VETE A LA MIERDA", mencionó sin pudor.

El mensaje para Thibaut Courtois por su gran final

La relación de Ibai Llanos y Thibaut Courtois no es novedosa. Durante la pandemia de Covid-19, el arquero belga incursionó en Twitch y compartió varios directos con el streamer de Bilbao. De hecho, hasta también jugaron varios juegos, pero se destacaron más que nada en Among Us, donde debían encontrar al impostor y tuvieron algunos encuentros que se volvieron virales.

Por esos momentos, Ibai no dudó en dedicarle un mensaje especial a Courtois. "Hace un año este tío estaba todas las noches escondiéndose en las alcantarillas del Among Us y hoy es MVP de una final de la Champions TE QUEREMOS JIRAFA @thibautcourtois", le escribió en Twitter.