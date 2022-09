La selección de Brasil apunta a ser uno de los grandes candidatos a pelear por el Mundial de Qatar 2022, que se jugará en menos de dos meses. A su lista de convocados todavía le falta definir algunos futbolistas, pero quien tiene un lugar asegurado sería Bruno Guimaraes, mediocampista que brilla en el Newcastle de la Premier League.

La carrera de Guimaraes ha ido por lo bajo, pero siempre demostrando estar a la altura de las circunstancias y llamando a la puerta de los grandes equipos de Europa. En una entrevista para el diario Sport, su exentrenador en Athletico Paranaense, Tiago Nunes, lo pidió para Real Madrid o Barcelona, asegurando tener todas las condiciones para integrar cualquier mediocampo.

"Es un centrocampista muy completo que parece tener cuatro ojos. Juega con una cámara en la cabeza, tiene una visión de 360 grados", sintetizó Nunes, quien dirigió Paranaense entre 2018 y 2019. Precisamente, fue el impulsor de que Bruno Guimaraes salte al fútbol europeo y, de hecho, contó qué equipos lo pretendieron, pese a que al final se marchó a Olympique Lyon.

"Recuerdo, cuando estaba en el Athletico Paranaense, que Benfica me preguntó si tenía el nivel allí y dije que no, que tenía nivel para jugar en el Barça o Real Madrid. Pero no lo contrataron y se fue primero a Francia y luego a Inglaterra", explicó. También Atlético de Madrid sondeó su fichaje y al final no se dio la operación. Llegó a Lyon a cambio de 20 millones de euros.

Sus resultados en Francia hicieron que el negocio sea redondo para los 'Leones'. Es que Newcastle vino con su gran billetera y puso 42.1 millones de euros para ficharlo por encima de otros clubes que lo pretendían, como por ejemplo, Juventus. El brasileño, hoy por hoy, es uno de los mejores mediocentros que juega en la Premier League y no sorprende que Real Madrid lo haya considerado como una opción para reemplazar a Casemiro, salido al Manchester United.

Barcelona no tendría en su agenda a Bruno Guimaraes, aunque su nombre podría entrar en cuestión con los rumores que apuntan a la salida de Sergio Busquets, quien jugaría su última temporada en el club, y luego se iría a la MLS. El brasileño puede tranquilamente ocupar el puesto que deje el español y adueñarse del centro del campo.