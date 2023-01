El mercado de invierno en el fútbol europeo empieza a hacer ruido con algunos movimientos que se van conociendo, sobre todo con figuras del último Mundial de Qatar 2022. En este sentido, algunos futbolistas de la Selección Argentina, campeona del mundo, son seguidos de cerca por los grandes equipos del 'Viejo Continente'. Sin embargo, hay algunos críticos a este tipo de fichajes, como el caso del exfutbolista inglés, Gary Neville.

Las críticas a los elevados costos de fichajes en el mercado han llegado por parte de este exjugador de Manchester United, quien, actualmente, trabaja para la cadena Sky Sports. Aunque, en esta oportunidad, recurrió a su cuenta de Twitter para hablar sobre uno de los fichajes más resonados por estas horas en Europa.

Enzo Fernández, una de las figuras de la Selección Argentina en el último Mundial de Qatar 2022 y elegido mejor jugador joven del certamen, está muy cerca de acordar su fichaje con Chelsea por la cifra de 120 millones de euros, monto de su cláusula de rescisión de contrato con Benfica. Para Gary Neville el precio que pagarán los 'Blues' por esta llegada es una barbaridad.

"¿El Chelsea va a pagar 120 millones de euros por Enzo Fernández? Eso es una locura de precio. ¡Es un muy buen jugador, pero maldita sea, es mucho dinero!", escribió en una publicación en su red social. Tras los cientos de comentarios que recibió por esto, citó a un usuario para sumar más al tema. "Hay mucho que hacer para llegar a costar ese precio. Pogba tenía pedigrí cuando fichó por el United, por lo que no es comparable", llegó a decir.

La crítica de Gary Neville apunta, en general, a los precios elevados por los fichajes que se están comentando en el mercado. Sin embargo, tocó la fibra con un futbolista argentino, algo que no es nuevo para este defensor. De hecho, anteriormente, había criticado a Lisandro Martínez por su estatura cuando Manchester United lo fichó en el pasado verano europeo. "Cuando me enteré de que medía 1,75, me hizo retroceder. Físicamente no puede competir. Tal vez rinda sobre la izquierda en una línea de tres", había dicho.

Hoy por hoy, Licha es una de las figuras que tiene Manchester United y, a su vez, también campeón del mundo con la Selección Argentina, al igual que Enzo Fernández, uno de los protagonistas de este mercado invernal.