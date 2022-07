La gran venta de Barcelona: no fue un jugador sino su primer NFT

Barcelona ahora mismo se prepara para su partido preparatorio ante New York Red Bulls, equipo de la MLS, y precisamente en su instancia en la gran manzana dieron una gran noticia para las finanzas de la institución: oficialmente vendieron su primer NFT.

La economía en lo digital ha tenido un gran crecimiento, y claramente, los catalanes no han querido ser la excepción. Por esa razón, en un evento desarrollado en Nueva York, vendieron por 693.000 dólares su primer token no fungible.

Precisamente, este NFT tiene como nombre In a Way Inmortal, episodio que recuerda uno de los mejores goles de la historia del club y del ídolo Johan Cruyff a Atlético de Madrid, cuando hizo un gran sostenido al frente del guardameta Miguel Reina para vencerlo.

Hasta el momento, no se conoce la identidad del comprador, pero sí es cierto y más con información del club a través de un comunicado, que a partir de la fecha tendrá un tratamiento especial por parte de la institución que desde ya le dio el reconocimiento de un Barca Digital Ambassador.

Los dirigidos por Xavi Hernández atraviesan un gran momento, al menos en lo correspondiente a la pretemporada, ya que han cosechado buenos resultados y grandes presentaciones de sus contrataciones, principalmente por el caso de Raphinha, el brasileño que ha brillado en la gira por Estados Unidos.