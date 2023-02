El futuro de Lionel Messi en Paris Saint-Germain está en los primeros planos de los portales europeos. Es que si bien el asesor deportivo Luis Campos ha confirmado el interés del club por renovar el contrato del astro argentino, RMC Sport asegura que "no continuarán" las conversaciones para extender ese vínculo. Además, el citado medio tuvo las declaraciones de un exfutbolista quien pide que Leo no sea renovado.

Jérome Rothen es uno de los exjugadores de PSG más controvertidos. En su programa en RMC Sport, aseguró que la continuidad de Messi en el club "es una mala idea", siguiendo con la línea de lo que había anticipado el citado medio. En este sentido, para el analista deportivo, tener al 'crack' rosarino junto a Kylian Mbappé y Neymar es contraproducente.

"Messi es muy bueno para dos años tener la imagen, el mejor jugador de todos los tiempos en tu plantilla, el que marca más goles este año. Pero no podemos quedarnos con el partido ante Toulouse, cuando está solo al frente del ataque, porque Mbappé y Neymar no están. Supongo que estos tres estarán muy a menudo y que el año que viene habrá que reconstruir cualquier cosa", afirmó.

"La renovación de Messi es una mierda, ya de números. Gestionar a los tres es complicado. Después, hay nómina. Y hemos visto que el PSG está estancado en el Fair Play Fiinanciero porque la nómina se ha disparado. Allí tiene la oportunidad de recuperar una gran cantidad de dinero porque el salario de Messi te puede permitir reclutar y mejorar tu plantilla. Por todo eso, es muy mala idea extender a Leo Messi", agregó Rothen de forma vehemente.

Por último, se preguntó el motivo por el cual el ex Barcelona quiere renovar su contrato. "En términos de imagen y lo que refleja, no entendería que Messi quiera prolongar la aventura. No hace ningún esfuerzo para poner adelante al club. No va a dar las gracias a la afición, baja la cabeza y se va al vestuario. Incluso en la celebración de sus goles, se corea su nombre, nunca tiene un gesto bonito hacia la afición para agradecerles. Entonces él no quiere invertir más en eso. Es una falsa buena idea", sentenció.