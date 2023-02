Raphaël Varane sorprendió a todos en Francia al anunciar su retiro de la selección a sus 29 años de edad, luego de haber conseguido el subcampeonato del mundo en Qatar 2022. Se convirtió en el cuarto futbolista del combinado en anunciar su retirada internacional, siguiendo a sus excompañeros Karim Benzema, Hugo Lloris y Steve Mandanda. Sin embargo, la decisión no cayó bien en el país galo.

El exfutbolista y analista Jérome Rothen no comprende la decisión que tomó Varane. En su programa en RMC Sport, criticó el hecho de que a sus 29 años el defensor haya decidido retirarse cuando todavía le queda tiempo para seguir jugando en el máximo nivel.

"Creo que a esta edad y cuando juegas en un club que te permite estar en un nivel muy alto, tienes un deber. Es traer tu talento a tu país. Es un desastre", empezó diciendo Rothen, quien jugó 13 partidos (un gol) con la Selección de Francia entre 2003 y 2007.

Y continuó: "Tiene una larga trayectoria. ¡Enhorabuena! Ganó la más bonita de las competiciones, el Mundial en 2018. Vimos toda su aportación al último Mundial. Había escepticismo porque venía de una lesión, pero se desempeñó muy bien. Pero me digo: ¡qué decisión! Es un desastre escuchar eso, no volver a vestir la camiseta de la selección a los 29 años. No puede hacer eso".

Por último, le decidó un duro mensaje a Varane y a toda la selección francesa. "Raphael, no olvides que trajiste mucho, ¡pero aquí estás haciendo una estupidez! ¿La competencia? Se metió a los jugadores en el bolsillo. Es una locura importante en este grupo. Solo pongo un razonamiento: si se para a los 29, es porque el ambiente no debe ser tan bueno como el de la selección de Francia. ¿Qué jugador de la selección de Francia se retiró a los 29 años?".