Este sábado 2 de octubre, quedará dentro de la historia de Barcelona y precisamente del entrenador Ronald Koeman, quien es consciente de la grave situación que vive el equipo y por la cual desde varios sectores su cabeza está en duda.

La derrota 2-0 de Barcelona a manos de Atlético de Madrid, parece ser la carta de despedida del entrenador neerlandés, que está en entredicho luego de los recientes resultados que ha obtenido la institución Blaugrana. De hecho, el timonel afirma que su continuidad también se debe a lo que ha pasado en el último tiempo.

Sin embargo, el estratega que también dirigiera a la selección de Países Bajos, confesó en la noche del viernes tuvo una conversación con Joan Laporta, presidente el cuadro culé, que según él, aún le manifiesta confianza, pero él no lo cree por completo.

"Anteriormente que no había claridad en ese sentido, hablamos por teléfono, hoy (sábado) por la mañana hablamos por el equipo, por el club, por mi tema”, pero ahí es donde añade que no siente total convencimiento por parte de los directivos, “he pedido por parte del club dejar claridad sobre su entrenador, porque es muy importante, por la confianza del entrenador, que el vestuario sepa lo que hay, y creo que el presidente ha tomado esta decisión y deja claro a todo el mundo cómo es, pero yo sé que somos el Barça y hay que ganar partidos".

No obstante, el timonel se tiene confianza de cara al futuro y a lo que le viene al club: "nunca es tarde. Dejar claro como son las cosas es importante, si el camino que quieres es conmigo como entrenador o no. Lo ha hecho y es importante, porque yo creo que no se puede trabajar si no hay claridad en este sentido".

Es un cruce de versiones, que francamente es complejo de entender, ya que al remate de su entrevista tras el encuentro añadió sobre Laporta: “hablas con el presidente y tienes un 'feeling' que él ve la situación como ha explicado. Si ves la confianza, pero también sé que depende mucho de los resultados".

Lo único cierto es que la derrota ante el cuadro dirigido por Diego Pablo Simeone, parece ser el último encuentro que Koeman, exfutbolista que pasó por el Azulgrana en los años 90, dirigirá.