LaLiga: La indignante excusa de Xavi Hernández por el empate del Barcelona vs. Getafe

El Fútbol Club Barcelona otra vez no pudo sumar de a tres en su camino en LaLiga. Luego del empate 0 a 0 con Girona de la semana pasada, repitió tanteador, en este caso con el Getafe en condición de visitante, resultado para el cual Xavi Hernández tuvo una curiosa explicación frente a los periodistas en la conferencia de prensa.

"Nos ha perjudicado el estado del césped. Ayer entrenamos con el campo seco. A mí se me ha criticado mucho por el tema de la superficie. Hoy lo ha visto todo el mundo. Muy difícil jugar así, es malo para el espectáculo. El balón se queda trabado, es malo incluso para el Getafe. Es fundamental que esté en buenas condiciones", comentó el estratega del Blaugrana.

Asimismo, Xavi Hernández ejemplificó cómo atentó esta situación en su planificación: "Intentábamos que los laterales fuesen por dentro. Con el campo así cuesta el doble. Lo hemos intentado, no hemos hecho el mejor partido, está claro. Hemos dado todo y nos llevamos un punto que no es del todo malo, pero no estamos satisfechos".

Siempre sobre el mismo tema, Xavi dijo que de todos modos el 0 a 0 con el Getafe es un resultado que les permite seguir sumando para su objetivo que es el título en LaLiga: "No es excusa y tenemos que recuperar sensaciones. Nos llevamos un punto que hace que no sea malo del todo por lo incómodos que hemos estado".

Para cerrar, advirtió a sus jugadores para los compromisos que se aproximan: "Creo que estamos haciendo una buena temporada en Liga, pero no hay que dormirse. Nos vienen partidos muy importantes".