Como ya se sabe, el FC Barcelona está con la soga al cuello por el ''Caso Negreira''. Y si bien LaLiga ya se expidió al respecto y confirmó que no cuenta con las herramientas legales como para ejecutar una sanción deportiva (conforme a Javier Tebas, la causa prescribió en 2021), eso no quita que los demás integrantes del fútbol español no presionen a la entidad para que actúe.

De hecho, este lunes, el Sevilla Fútbol Club se transformó en el primer equipo que se refirió oficialmente al tema con un comunicado en su sitio web, solicitando a la organización del campeonato de la primera división y a la Real Federación Española de Fútbol, que visibilicen todos los detalles que encuentren en la investigación.

''Pasados unos días desde que saltasen a la opinión pública las informaciones del denominado “Caso Negreira”, el Sevilla FC desea mostrar su preocupación e indignación ante los datos que, día a día, se han venido conociendo a través de los medios de comunicación, dejando claro que es absolutamente necesario que se llegue al fondo del asunto para esclarecer lo ocurrido, y, en su caso, depurar las oportunas responsabilidades'', apuntó la institución de Andalucía.

Asimismo, amplió: ''La gravedad de los hechos conocidos hasta la fecha, poniendo en tela de juicio o sembrando dudas sobre la integridad de las competiciones del fútbol español, lleva asimismo al Sevilla FC a solicitar públicamente a la Liga y a la RFEF, como máximos representantes del fútbol español, siendo además la RFEF el máximo responsable del colectivo arbitral, a que, llegado el momento, promuevan y se personen en todos los procedimientos que de este caso pudieren derivarse una vez que finalice la investigación''.

Y cerró: ''Finalmente es deseo del Sevilla FC manifestar que, más allá de los clubes y sus instituciones, los aficionados de todos los equipos merecen un respeto, y es responsabilidad de los dirigentes favorecer el contexto necesario para que nunca se ponga en duda la honestidad de las competiciones en las que participamos''.