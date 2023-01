El FC Barcelona, con su inicio del 2023, logró torcer la tendencia que le había dejado el cierre del 2022. Es que de por si, el equipo de Xavi Hernández (quien, por cierto, por lo menos por el momento, pudo disipar las dudas sobre su continuidad), en noviembre se quedó sin Champions League, pero en enero venció al Real Madrid en la final de la Supercopa de España.

Y gran parte de la remontada, el culé se la debe a Robert Lewandowski. El polaco, en lo que va del año, anotó cuatro goles en cuatro partidos y, para satisfacción del cuerpo técnico y de la afición, ya podrá participar nuevamente de los encuentros venideros por LaLiga, dado que completó las tres fechas de sanción que había recibido por la expulsión vs. Osasuna.

Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano, Getafe en el Camp Nou y Girona en el Estadio Municipal Montilivi, fueron los partidos en los que no pudo intervenir (todos triunfos del Fútbol Club Barcelona). No obstante, si Xavi Hernández lo considera, podrá reaparecer en el once blaugrana por el certamen local contra el Real Betis en el Estadio Benito Villamarín este miércoles dos de febrero.

Barcelona sigue siendo el único líder de LaLiga

El FC Barcelona continúa en soledad en la cima de la tabla de posiciones de LaLiga. Con el triunfo sobre el Girona por 1 a 0 (gol de Pedri), alcanzó las 47 unidades y le sacó seis de ventaja al Real Madrid, que este domingo 29 de enero tendrá la posibilidad de acortar distancias si vence al Real Sociedad en el Santiago Bernabéu.

FC Barcelona: cinco partidos en dos semanas

Las próximas dos semanas serán realmente movidas para el FC Barcelona. Es que deberá afrontar cinco compromisos en exactamente 14 días. La maratón iniciará el miércoles 2 de febrero vs. Real Betis y seguirá con: Sevilla el domingo 5, Semifinal de ida de la Copa del Rey el miércoles 8 o el jueves 9, Villarreal el domingo 12 y Manchester United por la Europa League el jueves 16.