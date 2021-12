Laporta renace la polémica sobre la salida de Messi de Barcelona: "Jugar gratis tenía que salir de él, no de mí"

El tiempo ha pasado, pero para los hinchas de Barcelona todavía es difícil no extrañar a Lionel Messi. Y no es para menos con la temporada que ha tenido el equipo. En este sentido, todavía hay debate sobre lo que fueron las negociaciones fallidas para su renovación con el club catalán. Y ahora el presidente Joan Laporta sembró la polémica con sus últimas declaraciones.

Messi viene de hacer historia con la consagración de su séptimo Balón de Oro, otorgado en la gala del pasado lunes, que también fue de gran alegría para todo el barcelonismo. Es que no sólo Messi se llevó el premio mayor, sino también la gran figura del Barcelona femenil, Alexia Putellas. Por lo cual, Laporta fue uno de los que presenció la gala y disfrutó de los triunfos de ambos futbolistas.

En una entrevista para Els Matins de la cadena TV3, el presidente del Barça fue consultado sobre el triunfo de Messi en el Balón de Oro. Reveló que si bien no pudieron hablar, sintió "orgullo y alegría", ya que "se lo merece y lo consiguió estando medio año en el club". Pero las palabras más importantes sobre el argentino llegaron sobre lo que fueron las negociaciones en el pasado verano.

Laporta fue consultado sobre las negociaciones con Messi y dejó una fuerte sentencia. "No sé si hubiera sido posible por el tema salarial, pero yo nunca dije que se le pidiese jugar gratis. Además, es el mejor jugador del mundo, tenía una propuesta importante y es absurdo, en todo caso tenía que salir de él, no de mí. Nunca lo he dicho y se forma una polémica de una situación en la que el origen ya está falseado", afirmó.

Más allá de eso, el mandatario 'culé' no descarta un futuro regreso. "El club tiene que tener una buena relación con el mejor jugador que ha tenido en su historia, y seguramente de la historia del fútbol. Hicimos lo que pudimos. Respeto su posición y el Barça siempre tiene la mano tendida porque sabe que el Barça es su casa. Y él ha dicho que quiere volver. Y me gustaría, si quiere volver como secretario técnico como dijo... Siempre es bueno que vuelvan los que han hecho grande al Barça, como pasa con Xavi, con Guardiola...", dijo.