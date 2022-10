La mejor actuación del Manchester United de Erik ten Hag durante esta temporada en la Premier League se vio opacada por el desplante de Cristiano Ronaldo del que todo el mundo habla. Sin ver minutos en este partido, se fue al vestuario antes de que el árbitro decrete el final del partido, que terminaron ganando los 'Diablos Rojos' por 2-0 ante Tottenham en Old Trafford. Una actitud que no cayó para nada bien en Inglaterra.

Los analistas deportivos y exfutbolistas que trabajan para diferentes medios ingleses han liquidado al 'Bicho' por este desplante, en el que todos coincidieron se trata de una "falta de respeto" para todo Manchester United. No es la primera actitud del portugués que ha causado polémica y es por eso que las críticas ya han sido más despiadadas.

Las críticas a Cristiano Ronaldo

Uno de los más críticos y duros contra Cristiano Ronaldo fue el exfutbolista de Aston Villa, Gabriel Agbonlahor. "Es un mocoso malcriado, seamos honestos", opinó en talkSPORT. "Manchester United juega mejor sin él (...) Felicito a Ten Hag por no sentirse presionado a ponerlo. Irse así por el túnel de vestuarios es una vergüenza. No puedes hacer eso. Es irrespetuoso con tus compañeros de equipo y si yo fuera uno de ellos y me entero, me gustaría que dijera algo. No lo convocaría contra el Chelsea. Es una falta de respeto", explicó.

Danny Mills, ex Manchester City, también disparó contra CR7 en Sky Sports. "Se piensa que es más grande que el club. Es una vergüenza absoluta, una falta de respeto al equipo, al entrenador y a los aficionados. Están ganando 2-0, ¿qué queja puede tener? Si estuvieran perdiendo no estaría bien tampoco, pero lo entendería", dijo. Otro ex 'citizen', Micah Richards, también lo criticó en la BBC. "Es muy poco profesional. Es triste que haga esto alguien a quien hemos admirado durante tanto tiempo, uno de los grandes de la historia. Fue frustrante lo que hizo, porque lo hizo por él mismo", manifestó.

Dion Dublin, un ex Manchester United, también tuvo duras palabras para con el portugués. "Probablemente lo agarraría por el cuello y le diría '¿qué estás haciendo?'. Le tengo mucho respeto, creo que debería tener más minutos y podría marcar la diferencia, pero el partido estaba en juego y tus compañeros en el campo. Lo que está diciendo es que no le importa. Está noche se ha equivocado mucho", sentenció.

Por último, una voz más que autorizada en el fútbol inglés como Gary Lineker, también fue contundente respecto a lo que hizo Cristiano. "Todos sabemos que es un gran jugador y lo que ha sido, pero salir del campo como suplente dos minutos antes de que termine el partido... lo siento, es inaceptable", afirmó en su programa Match of the Day.