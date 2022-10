Robert Lewandowski ha llegado a Barcelona para hacer olvidar los malos tragos de la temporada pasada y le ha cambiado la cara al equipo. Su llegada ha sido importante para darle un salto de calidad importante al ataque y sus 12 goles en 10 partidos son prueba perfecta de ello. Su adaptación al club ha sido rápida y encuentra méritos en toda una inminencia en los 'Culés' como es Pep Guardiola.

"Me adapto a cualquier sistema y táctica. Tanto si jugamos con pases cortos o largos, o si predomina la posesión de la pelota por encima del juego de contragolpe. He jugado contra equipos españoles en la Champions, conozco la calidad que tienen y no me asusta", explicó en una reciente entrevista para la Revista Barça.

Esta adaptación y el hecho de conocer la manera de juego de los 'Cules' se lo debe a Pep Guardiola, con quien compartió dos años en Bayern Múnich, pero "que fueron como diez", según palabras del delantero. "Supe mucho sobre el Barcelona y cómo fue su etapa aquí. Y entendí claramente de lo que me estaba hablando. Todo esto me facilitó la adaptación a sus tácticas y su idea de fútbol. Por lo tanto, ahora también me he sentido preparado para dar este paso. No es como si estuviera aquí de un día para otro sin saber lo que debo hacer. Gracias a Pep ha sido más fácil la adaptación al Barça", contó.

Y, a su vez, elogió al catalán. "Es un gran entrenador y tiene una forma increíble de pensar, a nivel táctico. Me hizo cambiar mi idea del fútbol. Aprendí a mirar este deporte no solo como futbolista, sino también a observar la táctica. Entendí, desde dentro y desde fuera, qué movimientos es necesario hacer que sean mejores para el equipo, no solo para mí", sintetizó.

En este sentido, al conocer todo lo que es Barcelona, su fichaje se llevó de forma más sencilla. "Cuando hablé con Mateu Alemany y con el presidente Laporta, entendí que, ciertamente, querían que viniera y que harían todo lo posible para que así fuera. Esta fue la señal que me hizo ver que era el momento de venir. Percibí que estoy preparado para unirme al proyecto del Barça y disfrutar. Porque es un proyecto de futuro", afirmó.

A diferencia de otros entrenadores con lo que ha trabajado, con Xavi Hernández entendió rápidamente cuál era la búsqueda. "Después de la primera conversación con él, me quedó claro qué quiere hacer, qué planes tiene para el equipo. Estoy preparado para lo que me pida. Sé cómo veía el fútbol cuando era jugador y, por eso, puedo intuir qué quiere como entrenador", dijo. Y añadió para finalizar: "He trabajado con técnicos muy buenos, como Klopp, Guardiola, Ancelotti y Flick, todos ellos muy distintos. Por eso sé que con Xavi podremos entendernos bien y conseguir juntos muchos éxitos".