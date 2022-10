Luis Suárez será uno de los protagonistas del Mundial de Qatar 2022. Será su última Copa del Mundo con la selección de Uruguay, en la cual se está preparando en las filas de Nacional de Uruguay, donde es ídolo. Pero uno de los clubes en donde ha dejado más huella es en Barcelona, donde compartió una gran dupla con Lionel Messi por largos años.

Suárez y Messi conservan hasta el día de hoy una amistad, forjada en aquellos días en Barcelona. Pero, como toda relación, tuvo sus momentos difíciles. En una entrevista para Star+ con Sebastián Vignolo, el uruguayo reveló ciertas intimidades sobre ese vínculo con Messi y de cuando realmente la pasaron mal ambos.

Uno de los momentos más dolorosos para Lionel Messi y Luis Suárez en Barcelona se dio luego de la goleada sufrida a manos de Bayern Múnich por 8-2 por Champions League en Lisboa. Respecto a ese entonces, el 'Pistolero' confesó: "En esa época vi a Messi llorar como nunca, a todos nos afectaba esa situación, estaba devastado al ver lo que pasaba con el club en donde creció. Incluso hoy en día me pregunto por qué sucedieron las cosas de esa manera, pero al menos tuve la oportunidad de irme y ser feliz en el Atlético de Madrid".

La situación fue difícil, ya que después de eso, 'Lucho' tuvo que entrenarse de forma diferenciada y distanciado de 'Leo'. "Yo me presentaba a los entrenamientos con la mejor cara, dispuesto a trabajar pero el Barcelona insistió en mantenerme separado de Leo, trabajando por mi cuenta. Fue una época difícil, donde llegaba a mi casa a llorar cada día, me dolía mi situación, ver cómo dejaban a Messi solo como si fuese nuestra culpa lo que estaba pasando", reveló.

Tras esto, Suárez fue borrado por Ronald Koeman y se fue al 'Atleti'. A partir de esto, le dejó un mensaje a la directiva de Barcelona. "Ese año veníamos de ser eliminados en la Champions League por el Bayern Múnich, todos estábamos devastados, y necesitamos estar más unidos que nunca, pero el club decidió manejar las cosas de la peor manera", dijo.

La relación Suárez-Messi-Neymar

A la amistad con Messi, también hay que sumar a Neymar, un trío que llegó a levantar la Champions League 2014-15. "Cuando llegué al Barça le dije a Leo que mi única meta era ganar, no robarle el puesto a nadie. Desde ese momento Leo supo que le hablaba con la verdad y desde ese momento formamos un lazo de hermandad tanto con Leo como con Neymar", comentó. Y agregó: "Me hicieron ganar la Bota de Oro. Leo me dejaba patear los penales para que hiciera el gol. Tenían para tirar al arco y relojeaban dónde venía yo para dejármela. No había ego, eso lo valoro muchísimo".