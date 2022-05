Robert Lewandowski protagoniza el culebrón del mercado de verano. Su intención está más clara que nunca: salir de Bayern Múnich, algo que favorece enormemente a Barcelona, club que lo tiene en sus planes de fichaje. Sin embargo, en el Allianz Arena, hay opiniones divididas y contradictorias sobre el futuro de su goleador.

En primera medida, Sport Bild reportó este viernes que Lewandowski rechazó la última oferta de renovación que le hicieron. Se trata de un ofrecimiento sin mejora de salario (se mantiene en 15 millones de euros fijos, más cinco millones en variables) y por sólo un año más (hasta 2024). Ante esto, el polaco ya no tiene intenciones de seguir en el club de Baviera.

Barcelona sigue con atención a la situación de Robert Lewandowski. La noticia de la no renovación es algo que reactiva aún más el interés por contar por sus servicios y, en los próximos días, no se descarta que llegue una oferta para que el jugador se la piense y fuerce definitivamente su salida del Bayern. Sin embargo, desde el club alemán, hay opiniones contradictorias sobre la continuidad del jugador.

Opiniones divididas en Bayern sobre Lewandowski

Por la mañana de este viernes, el técnico de Bayern Múnich, Julian Nagelsmann, fue consultado sobre la continuidad de Robert Lewandowski y prefirió no hablar del tema. "Nunca hablo de cosas que trató confidencialmente con los jugadores. Cualquier cosa se la tenéis que preguntar a Robert", dijo. Además, le consultaron si lo vetaría en caso de que decida no renovar y continúe en el equipo. "No soy la persona indicada para imponer vetos (...) Nunca me pronunciaré públicamente a favor o en contra de algo como si mi palabra fuera la ley. Para eso no tengo la suficiente importancia y eso debe seguir siendo así", sentenció.

Pero las declaraciones de Nagelsmann se contraponen con lo advertido también este viernes por el presidente del club bávaro, Herbert Hainer, quien reiteró que Lewandowski se quedará. "Robert Lewandowski tiene un contrato con el Bayern hasta junio de 2023, y lo cumplirá", le dijo al periodista Philipp Kessler.

Así, el futuro de Lewandowski en Bayern Múnich no está para nada claro. Si bien el delantero quiere salir, el club no se la pondrá fácil ante ese año que le queda a su contrato, aún cuando no tiene intenciones de renovarlo. Barcelona espera, aunque ya prepara movimientos para, primero, satisfacer las pretensiones del polaco, y luego, para elevar una oferta a los alemanes.