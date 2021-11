El anticipo entregado anoche por MARCA dio lugar a una inmensa expectativa. Lionel Messi recibió al medio de la capital española en su domicilio de Paris para charlas sobre sus primeros días en la Ligue 1 con PSG, su relación con cracks como Kylian Mbappé e igualmente sobre un posible regreso a Barcelona donde el crack deja ver que este no será sobre el terreno de juego. Estas fueron las frases más destacadas del argentino.

Luego de que Joan Laporta abriese la puerta la un posible retorno del mejor jugador en la historia de equipo Culé y de que Sport marcase que el rosarino no tenía en sus planes tener un segundo capítulo como futbolista en el Camp Nou, Lionel Messi dejo entrever sus intenciones para el futuro.

PSG y la Champions, más que una obligación

“Me encuentro totalmente adaptado una vez que ya pudimos entrar en nuestra nueva casa y que los nenes empezaron el colegio y su rutina diaria. También nos tocó pasar por muchos viajes a Argentina con los partidos de eliminatoria que impidió que aquí tuviéramos continuidad a nivel de partidos. Pero a la vida me acomodé bien”, empezaba Lionel sobre esos primeros días en la capital francesa.

Messi se mostró consciente de los objetivos del PSG: “Todo el mundo dice que somos los grandes favoritos a la UCL y no voy a negar que somos uno de los candidatos por nombre, pero todavía nos hacen falta cosas para ser un equipo fuerte de verdad. Tenemos que acabar de consolidarnos como equipo y tenemos la ventaja de contar con grandísimos jugadores para conseguirlo. Pero no somos los únicos, hay otros grandes equipos que son candidatos”.

Sobre Mbappé y Sergio Ramos

“Es un jugador importantísimo para nosotros y para pelear por los objetivos que tenemos. Él tiene la cabeza cien por cien en nuestros objetivos. Y luego él ya decidirá qué hará cuando acabe la temporada. Yo la verdad es que no sé qué pasará”, respondía el crack del PSG sobre el futuro de un Kylian Mbappé y la opción Real Madrid.

Los cambios en su relación con Sergio Ramos: “Al principio sí que fue raro después de tantos años de rivalidad, siendo los dos capitanes de Barça y Madrid, después de tantos Clásicos jugados, tantas peleas que tuvimos dentro de la cancha... Pero todo eso quedaba ahí dentro y siempre nos hemos respetado mucho por más que hayamos sido grandes rivales en esos Clásicos. Tenerlo hoy de compañero es un espectáculo. Poco a poco se va incorporando con nosotros y ojalá juegue lo más rápido posible porque va a ser un futbolista fundamental”.

¿Volver al Barcelona?

“Ya está, me fui de allí y ha pasado el tiempo. Lo que me dijeron es que no me podían renovar y que no me podía quedar. No hay que buscar más culpables ni ver qué pasó. Me quedo con lo que me dijeron y ya está”, empezaba en cuanto a la actualidad de un equipo que le extraña todos los días sobre el terreno de juego.

También fue consultado sobre la posibilidad de volver: “¿Como jugador?”, respondía mientras MARCA enfatizaba su pregunta: “Eso no lo especificó en su momento aunque luego dijo en una entrevista posterior que no sería para formar parte del equipo”. Messi se mostró abierto al futuro: “Siempre dije que en algún momento volveré a Barcelona porque es mi casa y porque voy a vivir ahí. Y obviamente si puedo aportar y ayudar al club me encantaría volver”.