Será la primera vez desde que dominan este deporte que no les veremos en juntos en el torneo de clubes más importante del planeta, pero dicho hecho no hará que no sigan compitiendo por dos registros que les han hecho tomarse los campos de toda Europa en la última década y media. Lionel Messi, ante su 'última' chance de quedarse con el trono de Cristiano Ronaldo.

El argentino debutará esta noche ante Juventus con un PSG que espera que luego de 1500 millones de euros en fichaje haya llegado finalmente la era de gritar campeón de la Liga de Campeones. Los galos se encomiendan a Neymar, a Kylian Mbappé y un Lionel Messi que a día de hoy, cursa su último año de contrato en el viejo continente.

Del otro lado no aparecerá quien ha sido el máximo rival del argentino en su etapa como futbolista. Como mínimo hasta enero del 2023 que la Champions League se quedará sin un Cristiano Ronaldo que vio como todas las puertas para jugar ese torneo donde ha escrito su leyenda eran cerradas de manera rotunda. Primera Orejona sin CR7, quien cruza los dedos por no perder dos de sus coronas ante La Pulga.

A por el trono

Si bien los rumores alrededor de una renovación con PSG o un regreso a Barcelona en junio del año que viene ya se encuentran presentes, la realidad habla de un Lionel Messi que tendrá su última bala para quedarse con dos de los registros donde todavía CR7 le saca ventaja. Los goles en la Liga de Campeones y los títulos de esta, objetivo para el rosarino antes y después de la Copa del Mundo.

2006, 2009, 2011 y 2015 suponen las Orejonas levantadas por un Messi que espera dejar atrás los incontables golpes sufridos en Europa. Las derrotas ante Roma, Juventus, Liverpool, PSG y Real Madrid han supuesto una seguidilla de fracasos en el panorama internacional que siguen dejando a Lionel a solo una Champions de las cinco que ha conseguido su máximo rival en el terreno de juego (2008, 2014, 2016, 2017 2018). Igualar la batallas de los GOATS en cuanto a Ligas de Campeones conquistadas, primer round la disputa.

También se encuentra en juego el titulo de máximo goleador de la Champions League, donde los 140 goles de CR7 siguen en lo más alto de dicha tabla. Los 125 de Messi dejan en 15 esa diferencia entre ambos genios que Lionel buscará acortar, igualar o superar en los próximos meses. ¿Imposible? En su mejor temporada por la Orejona el argentino llegó a 14.

Messi vs. CR7, Cristiano vs. Lionel y esa histórica disputa entre quienes han marcado época en el fútbol europeo tendrá desde hoy y como mínimo por seis meses su primera temporada sin ambos contendientes disputando el mismo terreno. A no ser que llegue una renovación o un regreso a casa, La Pulga tiene una última chance de superar al luso.