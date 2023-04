Paris Saint-Germain empieza a dar a conocer sus planes para el próximo mercado de verano. RMC Sport informó de los nombres que serán protagonistas en la próxima ventana de transferencias donde los parisinos deben acertar en los nombres tanto de los que pueden llegar como de los que se irán. Será trabajo del asesor deportivo Luis Campos, quien liderará las negociaciones en todos los frentes.

Los parisinos han tenido unos dos últimos mercados muy deficientes y que llevaron a tener la actual situación en donde han quedado fuera en los octavos de final de la Champions League (por segundo año consecutivo) y tampoco podrán pelear por la Copa de Francia. Es líder de la Ligue 1 de Francia, pero el título liguero sabrá a poco nuevamente. Por eso, Luis Campos debe buscar nuevas figuras para reestructurar al primer equipo.

Los fichajes que buscará PSG

Tal como se conoció en los últimos días, hay algunos puestos importantes que PSG quiere reforzar como el de centrodelantero y el extremo por derecha. Para el primero, la prioridad en el ataque es Victor Osimhen, goleador de Napoli, según adelantó RMC Sport. Para Luis Campos, es el delantero ideal, pero no hay ningún tipo de negociación por el momento, ya que el jugador está 100 por ciento concentrado en la Champions League con su actual club.

En tanto, en el puesto de extremo derecho, el ex PSG, Moussa Diaby del Bayer Leverkusen, aparece como la principal opción por estas horas. De hecho, según el citado medio, buscaron su fichaje en el mercado de invierno, pero debido a que no contaban con suficiente capital para afrontar el fichaje, desistieron de la operación.

En tanto, hay que reforzar la defensa para aumentar las variantes. Milan Skriniar no será el único defensor que llegue al club (ya hay acuerdo y llegará libre desde Inter). Luis Campos está interesado en el joven de 16 años, Luka Vuskovic, del Hajduk Split. Sin embargo, más afianzados en Europa, los nombres de Axel Disasi (Mónaco) y Jean-Clair Todibo (Niza) suenan para reforzar PSG.

Las salidas que prepara PSG

No será fácil arreglar algunas salidas que piensa Luis Campos. El asesor deportivo reconoce un error en las negociaciones de los últimos mercados y en los futbolistas que contrató para afrontar la presente temporada. Fabián Ruiz y Carlos Soler son algunos ejemplos de esto y PSG buscará ofertas para buscarle las mejores salidas. A esto hay que sumarle lo que pueda suceder con Lionel Messi y Sergio Ramos, quienes terminan contrato en junio y no serían renovados.

Por último, aparece el caso de Hugo Ekitiké, quien genera aún dudas en el seno de PSG. No ha rendido de acuerdo a lo que se esperaba de él en esta temporada y no sorprendería que pueda ser cedido la próxima temporada. Precisamente, respecto a los cedidos que deben volver al club, el club parisino les buscará una salida definitiva, como el caso de Leandro Paredes, ya que Juventus no hará uso de la opción de compra de su ficha.