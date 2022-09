Bayern de Múnich volvió a vencer a un Barcelona que pese al buen juego y las ocasiones generadas en el Allianz Arena, no pudo imponer sus formas ante un equipo lleno de pegada y momentum. Lucas Hernández, figura de los germanos anoche, respondió a Xavi con frases rotundas que empiezan a calentar la vuelta en el Camp Nou.

Hubo ocasiones, situaciones más que favorables y por encima de todo la muestra de que se puede competir. Si bien el resultado fue adverso y ni mucho menos sencillo de cara a lo que viene en el grupo de la muerte de la UEFA Champions League, Xavi Hernández se mostraba orgulloso de los suyos en rueda de prensa. Desde Múnich no han tardado en responder.

"Estoy cabreado, no me gusta perder y no lo hemos merecido. Creo que hemos sido mejores. Intento ser honesto, Les hemos dominado y sometido", palabras del entrenador del Barcelona sobre la presentación de los suyos en un Allianz Arena donde Barcelona sigue sin poder sumar a de a tres en su historia por Europa. Lucas Hernández no dudó a la hora de ahondar en la herida de los culés.

‘Palitos’ al Barça

“Al final el resultado es el que es. Si un equipo se va sin ningún gol encajado y se merece la victoria... Por juego el Barça ha estado a un gran nivel, pero lo que cuenta es el gol y hoy no han estado acertados", respondía el central al Bayern a esas palabras de Xavi que hablaban de sometimiento y dominio. Le pegada de los Bávaros, clave en el resultado.

Sobre las quejas del entrenador culé a esa acción donde pidiese por un lanzamiento desde los onces pasos, Hernández tampoco dudó en su contestación. La vuelta empieza a calentarse: “¿El penalti a Dembélé? No lo he visto. Si el árbitro (Makkelie) no lo ha pitado y el VAR no lo ha visto podéis hablar todo lo que queráis, pero el resultado es el que es".