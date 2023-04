Real Madrid atraviesa momentos de decisiones en un final de temporada donde no todo pasa por la Copa del Rey o por esa semifinal ante Manchester City en la UEFA Champions League. Luka Modric, una de las siete fichas que se encuentra como agente libre en estos momentos, ya conoce la voluntad de su club de cara a la próxima campaña.

A sus 37 años el oriundo de Sadar aguarda como nombres puntuales como Dan Ceballos, Nacho, Marco Asensio, Karim Benzema y Toni Kroos por novedades en relación con esas renovaciones que por supuesto se encuentran amarradas a un mercado de fichajes donde Real Madrid tiene objetivos puntuales como Jude Bellingham. Mariano Díaz, el único que a día de hoy ya sabe que no seguirá en la capital española cuando termine la temporada regular.

"Sobre la renovación no he hablado con el club, igual que el año pasado a estas alturas. Estoy muy tranquilo…Quiero seguir y merecer seguir, no que me lo regalen. Quiero seguir, pero por merecimientos, no por mi historia o lo que hecho", palabras textuales de un futbolista amado por todo el Santiago Bernabéu y que ya conoce su futuro más allá del 30 de junio del 2023. Florentino Pérez tiene la decisión más que tomada.

Un último baile

Como reportan desde AS, tras 44 partidos, 6 goles y mismo número de asistencias, desde Real Madrid ya se le comunica a Luka Modric que tiene el aval de la entidad para continuar hasta un verano del 2024 donde su paso por la capital española llegará a su fín. Los últimos encuentros del croata en la Champions, las dificultades de la operación Bellingham y su condición de ídolo en el vestuario, claves para entender como el mediocentro terminará su carrera en el conjunto Merengue con 38 años en sus piernas. Se espera que su sueldo decrezca.

Las ofertas de Arabia Saudita no cambian el objetivo de ambas partes para seguir juntos de cara a una nueva temporada donde el 10 de Real Madrid tendrá como único dueño a un Luka Modric que según AS, tiene ya acuerdo verbal con Florentino Pérez para poder retirarse en el que ha definido como: “El equipo de mi vida”.