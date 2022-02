Manchester City| Guardiola ironiza con el video viral de Grealish 'ebrio': "Les multaré porque no me invitaron"

Los tabloides ingleses han estado con todo desde el pasado fin de semana con el caso de Jack Grealish. Es que el futbolista de Manchester City ha sido viralizado en un video en un presunto estado de ebriedad donde no le permitieron la entrada a un bar. Esto derivó en varias críticas contra el futbolista, pero quien salió sorprendentemente en su defensa ha sido su entrenador Pep Guardiola.

Grealish, quien estuvo acompañado por Riyad Mahrez y Kyle Walker, se muestra en un video, que se ha viralizado por todas las redes sociales, donde está en un presunto estado de embriaguez. Al parecer, ese es el motivo por el cual no ingresaron a un bar. Las imágenes siembran la polémica en Manchester y hasta el día de hoy continúa. Pero Guardiola quiere dejar atrás esto.

El entrenador del 'City' fue consultado por las imágenes y la situación de Grealish y sus compañeros. La respuesta de Pep sorprendió en la rueda de prensa previa al partido ante Brentford. "Estoy muy molesto porque no me invitaron y no me gusta. La próxima vez, con suerte, me invitarán. El vídeo no muestra exactamente lo que pasó. Cenaron juntos, sobrios, disfrutando con sus compañeros y parte del personal del equipo", afirmó el técnico catalán.

Según informaron desde el diario Marca, los tres futbolistas salieron en la noche del domingo, teniendo día libre el lunes. Intenteron entrar al local, pero se marcharon al ver la gran cantidad de gente, sin ser expulsados y sin que algún jugador estuviera ebrio. "Los jugadores saben que se arriesgan al salir porque hoy hay redes sociales, pero todos estuvieron perfectos. Les multaré porque no me invitaron", ironizó Guardiola.

Grealish ya tiene un antecedente

El escándalo de Grealish no es el primero que tiene en Manchester City. En diciembre, Guardiola lo castigó junto a Phil Foden, luego de que los futbolistas salieron en la noche que había goleado a Leeds (7-0), pero con el partido de Newcastle cerca. El propio entrenador confirmó la sanción para sus jugadores. "Me decidí por este equipo porque merecían jugar hoy estos muchachos y no los otros. En Navidad presto mucha atención al comportamiento dentro y fuera del terreno de juego. Y cuando fuera del campo el comportamiento no es apropiado, no van a jugar", había advertido.