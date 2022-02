El líder de la Premier League no tuvo piedad ante el primero del Championship. Manchester City hace el trabajo y golea a Fulham por 4-1 por la cuarta ronda de la FA Cup. Riyad Mahrez, por duplicado, Ilkay Gündogan y John Stones anotaron para la goleada, mientras que Fabio Carvalho, una de las figuras del conjunto de Marco Silva, los había puesto en ventaja al comienzo de partido.

Etihad vivió un arranque furioso donde en seis minutos, ambos equipos convirtieron. Fulham sorprendió primero cuando logró el primer tanto del partido tras un buen contraataque en superioridad de futbolistas. Wilson se escapó por la izquierda y metió un centro perfecto para que Fabio Carvalho aparezca solo por el medio y defina ante Steffen para el 1-0. El portugués que representa a Inglaterra fue pretendido por Liverpool en enero y estuvo muy cerca de llegar a Anfield, pero su equipo rechazó la oferta. Ahora, golpeaba al City.

VIDEO: gol de Fabio Carvalho

Sin embargo, el equipo de Pep Guardiola reaccionó rápido. Dos minutos después, de un centro de Cancelo y una habilitación de Mahrez, Gündogan apareció por el centro para rematar y vencer al argentino Gazzaniga para el empate 1-1. Así llegó a su sexto gol de la temporada y el segundo en esta FA Cup.

VIDEO: gol de Gündogan

Y como los 'citizens' son un equipo que te liquida cuando pueden, no pasó mucho para que den vuelta el partido. Esta vez la pelota parada fue la clave cuando al minuto 13, de un córner de Kevin De Bruyne, apareció John Stones para marcar su segundo tanto en esta campaña. El defensor, habitual suplente (sólo 12 juegos), aprovecha la oportunidad para poner en ventaja a su equipo.

VIDEO: gol de Stones

Luego de ese tanto, el partido entró en reposo donde Manchester City se hizo dueño del balón, moviéndolo de un lado a otro, tratando de encontrar espacios que Fulham no le concedía con facilidad. El líder del Championship trató de aprovechar los espacios que dejaba atrás su rival cuando perdía el balón. Sin embargo, no complicó a Steffen. Y la primera parte no mostró mucho más.

La segunda parte fue un monólogo de Manchester City donde fue más profundo en ataque y más decidido a liquidar el encuentro. Al minuto 53, Riyad Mahrez convirtió de penal con una gran ejecución, luego de una falta cobrada por el árbitro sobre el inglés Jack Grealish. El argelino batió a Gazzaniga, pese a adivinar el lugar del remate para poner el 3-1.

VIDEO: gol de Mahrez de penal

Cuatro minutos después, un mal pase atrás de Reed permitió que De Bruyne se vaya rápido por la izquierda y lo único que hizo fue asistir bien la entrada de Mahrez al área. El argelino define cruzado con mucho esfuerzo y ni Gazzaniga ni Tim Ream pueden detener el remate. Con el 4-1 en poco más de diez minutos de la segunda parte, el partido quedaba sentenciado.

VIDEO: segundo gol de Mahrez

Los de Guardiola pudieron haber anotado alguno más y, de hecho, el 5-1 lo tuvieron con el joven Liam Delap, pero un offside impidió que este juvenil marque su primer tanto con el primer equipo. Manchester City golea sin problemas y está en la siguiente ronda de la FA Cup, mientras que Fulham apuntará todo al ascenso en la Segunda División.