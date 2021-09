Se lo vio más enojado que nunca en sus seis años en el Etihad, pero la cosa no quedó ahí. Pese al triunfo de Manchester City por 6-3 ante Leipzig por la Liga de Campeones, Guardiola no disfrutó como suele hacerlo de un equipo que mostró extrañas flaquezas defensivas para el plantel que Pep posee. En rueda de prensa le habló a los hinchas y desde el club, le pusieron un alto a sus palabras.

"Me gustaría que viniera más gente al próximo partido del sábado. Necesitaremos a la gente el próximo sábado, por favor, porque estamos cansados, lo sé. Va a ser un partido duro y ellos son muy buenos y será un encuentro importante para nosotros. Por eso invito a toda nuestra gente a que venga el próximo sábado a las 3 de la tarde y mire el partido", declaraba Guardiola ante un Etihad que pese a tener permitido completar el 100% del aforo por la UEFA y la FA, sigue sin tener un lleno en lo que vamos de temporada.

Unas palabras que no parecían tener gran relevancia o ruido teniendo en cuenta el contexto en el que el entrenador catalán las realizase. Lejos de tomárselo como un llamado a su afición para que revienten la cancha ante Southampton mañana, desde la directiva le respondieron con enojo y contundencia. ¿Daba para tanto?

“Debería dedicarse meramente a entrenar”

Kevin Parker, secretario general del club, se mostró atónito por los dichos del DT: "No estoy seguro de qué tiene que ver eso con él. No comprende las dificultades que algunas personas pueden tener para llegar a un partido en el Etihad un miércoles por la noche a las 8 pm. Tiene que pensar en niños, es posible que no puedan pagarlo, todavía hay algunos problemas por el Covid-19... No veo por qué lo comenta".

"Es el mejor entrenador del mundo, pero de la misma forma te digo que tal vez debería ceñirse a entrenar. Tapa lo que fue una buena noche. Ahora la gente habla más de los comentarios de Pep que de un partido fantástico. Cuestionar el apoyo, que es efectivamente lo que está haciendo, es decepcionante e injustificado", finalizaba Parker.