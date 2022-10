Después de ser una de las dos grandes figuras del derbi de Manchester, el City Group pretende abrochar a la joven figura del fútbol inglés, Phil Foden y su renovación, han sido un dolor de cabeza para Guardiola y los suyos, ahora se espera que al fin renueve por al menos cinco años más.

Foden fue artífice del triundo del City sobre el United, con un hat-trick que acompañó a los tres goles de Haaaland, y es que el noruego se llevó todas las cámaras por que además de los tres goles, metió dos asistencias para Foden.

Al finalizar el partido, ambos tenían un balón en la mano que se llevaron a casa, pero los directivos del City, ya comenzaron a maquinar, que era el momento de ir por una oferta para que la renovación deje de dar largas y al fin se concrete.

Tras varias semanas de negociación, al fin están listas las dos partes para sellar el acuerdo, Manchester City quiere tenerlo hasta sus 27 años, actualmente Foden tiene 22, igual que Haaland, y quieren una delantera que funcione tan bien por largo tiempo en Etihad, donde se metieron a todos en el bolsillo el pasado domingo.

La renovación no se firmó antes, no porque el jugador no haya querido, si no, por que Foden cambió de agente y eso complicó un poco la figura legal, pero ahora en el CFG están convencidos que el inglés pondrá la firma y será un Citizen por al menos cinco años más.