Su reciente lesión pondría punto y final a un irregular paso por Old Trafford. Media Europa se encuentra pendiente de su futuro.

Lo que iba a ser una temporada de ensueño en Manchester United se ha convertido en una pesadilla por todos los frentes. El equipo está más que perdido sobre el césped, los refuerzos no rinden, CR7 está solo, Solskjaer no da en la tecla y ahora aparece el último capítulo de la novela Paul Pogba. Desde Inglaterra reportan que los Diablos Rojos habrían tomado una dura decisión hasta el final de temporada.

El galo fue diagnostico ayer con dos meses de baja luego de un rotura en su muslo durante un entrenamiento de la selección francesa. El habilidoso volante no jugará más en lo que queda de 2021 y por ende, desde Manchester United analizan que hacer con un futbolista que no olvidemos, ser iría gratis a día de hoy en verano. Algunos aseguran que sus días sobre el césped de Old Trafford están contados.

Y es que The Sun afirma que Paul Pogba tiene grandes chances de no volver a jugar un solo minuto más como futbolista del Manchester United. La directiva está harta de su entorno, de Mino Raiola y de todo el ‘glamour’ que rodea a un jugar lleno de talento y polémica por fuera de los terrenos de juego.

“El fracaso de los 105 millones de euros”

Dicha suma le costó a Manchester United volver a contar con un futbolista formado durante la era Ferguson que no encontró su sitio en Old Trafford. Años más tarde sería el fichaje más caro de la historia y ahora, desde la directiva esperan que la pesadilla que ha supuesto su arribo al norte de Inglaterra se acabe para siempre.

"Paul Pogba podría no volver a jugar con el Manchester United de nuevo, con los Diablos Rojos preparados para deshacerse del fracaso de 105 millones cuando vuelva de la lesión", asegura el medio sobre el volante de 28 años. La directiva habría tomado en las últimas horas esa decisión de no prolongar su contrato.

Duras medidas contra un entorno que consideran tóxico para el fútbol de élite: "La directiva del United está harta del circo que le rodea, especialmente con respecto a su agente, Mino Raiola. Van a dejarle por fuera del equipo si fuese necesario y permitiéndole irse como agente libre en junio”.