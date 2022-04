Mientras en Inglaterra trinan contra lo ocurrido con Cristiano Ronaldo en la derrota ante Everton, la actualidad del Manchester United sigue pasando por saber quién será el próximo entrenador de los Red Devils. En Alemania también pujan por el reemplazante de Ralf Rangnick y en Old Trafford temen por un giro de 180 grados en la negociación.

No hay paz para el gigante de la Premier League. La temporada ha sido un infierno en todos los sentidos, con cambios de entrenador en el medio y la sensación de que solo un milagro meterá al Manchester United en la próxima UEFA Champions League. A todo esto se le suma la incertidumbre en relación a quien será el próximo entrenador de un club donde hasta las leyendas se pelean en las redes sociales.

Ralf Rangnick dejará el cargo a mediados de año para ser el primer director deportivo en la historia de la entidad, así como el máximo responsable de elegir a su sucesor para empezar finalmente un nuevo y solido proyecto en Old Trafford. La danza de nombres no se detiene, pero el alemán tiene un favorito y este se encuentra en la retina de la Bundesliga.

El interrogante Ten Hag

El estratega del Ajax es el primer objetivo del Manchester United para agarrar el banquillo desde el 1 de julio, pero llevarle rumbo a Inglaterra no será ni mucho menos fácil. Desde Holanda De Telegraaf afirma que RB Leipzig es quien pretende robarse al entrenador de 52 años para la próxima temporada. La promesa de un proyecto sólido y consolidado como el de Red Bull en Alemania, serio problema para los Red Devils.

The Sun también se hace eco de las informaciones que no solo confirma, sino que además apunta del interés de Erick Ten Hag por no dar un paso en falso en una carrera que cambiará para siempre este verano. Ajax ya le considera perdido y solo resta por saber si el neerlandés apuesta por los millones de Red Bull en la Bundesliga o la promesa de un proyecto en Old Trafford.