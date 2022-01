Manchester United respira tras haberse quedado con los tres puntos ante West Ham el pasado fin de semana en un choque le valió para meterse por primera vez en muchas jornadas dentro de los puestos de UEFA Champions League. Los Red Devils buscarán seguir mejorando en la Premier League y si esto no ocurre, una cláusula va a cambiar para siempre el contrato de Cristiano Ronaldo con la entidad.

El futuro del luso en Old Trafford viene siendo tema de conversación en los medios durante las últimas semanas. La llegada de Ralf Rangnick al banquillo trajo cambios para un Cristiano al que cada vez le cuesta más encontrar ocasiones y que de momento no ha podido brillar bajo el gegenpressing del entrenador germano. Con un vínculo que le amarra a Manchester hasta junio del 2023, más de uno duda si llegará hasta dicha fecha.

Y es que no solo se analiza en las oficinas del gigante británico si Cristiano puede hacer parte o no del nuevo proyecto que comenzará a mitad de año en Manchester United, sino de si debe mantenérsele un salario que nadie iguala hoy por hoy en la Premier League. 30 millones de euros por campaña se lleva el delantero y a solo unos meses de que termine la temporada, se analiza si el club debe o no mantener una ficha de este importe a un futbolista que no olvidemos, está a solo unos días de cumplir 37 años.

La cláusula que puede cambiar su contrato

The Athletic desvela que la directiva de Manchester United se aseguró un as bajo la manga cuando ficharon al 7. Su llegada tenía como objetivo volver a pelear por la Premier League tras varios años de sequía. Esto no solo ha estado lejos de darse, sino que nadie se anima a asegurar en Carrington que los Red Devils se metan en la próxima Champions League teniendo en cuenta la irregularidad del equipo.

El medio afirma que si esto no ocurre, el salario de Cristiano Ronaldo se reducirá un 25%. Una cifra importante que le quitaría el contrato más fuerte del torneo a quien sigue siendo tema de debate en un equipo donde más de uno empieza a mirar de reojo su continuidad más allá del mes de junio. El futuro del 7, otro enigma del Manchester United.