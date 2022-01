Rashford hace delirar Old Trafford: triunfo de Manchester United sobre la hora ante West Ham

Cuando parecía que el empate a cero le quedaba perfecto al partido, Marcus Rashford fue el héroe para Manchester United. Una buena jugada colectiva con la participación de Edinson Cavani, quien asistió al joven atacante inglés, le dio el triunfo a los 'Diablos Rojos' por 1-0 ante West Ham. Triunfo clave en Old Trafford para escalar posiciones en la tabla de posiciones de la Premier League.

No fue un partido por ninguno de los dos equipos. El primer tiempo no dejó prácticamente nada y recién en la segunda parte se animaron un poco más, pero sin grandes ocasiones que pudieran molestar a los arqueros. Pero en el final, el equipo de Ralf Rangnick se animó a más y aprovechó que la defensa de su rival no estaba bien parada para anotar y llevarse el triunfo.

En el primer tiempo no se dañaron. Las situaciones de gol no llegaron, aunque sí se vieron algunas cosas puntuales. Un buen trabajo de Manchester United a la hora de la presión para anular cualquier intento de salida de West Ham, que fue muy conservador y esperó alguna falla en contra. Así, los primeros 45 minutos aburrieron a todo Old Trafford.

Distintas fueron las cosas en la segunda mitad. El equipo de David Moyes mostró una mejor versión y mereció más por juego y por aproximaciones. Eso no quitó que los 'Diablos Rojos' también muestren sus armas, como por ejemplo, un remate de Fred que obligó a una buena atajada de Aréola (reemplazo del ausente Fabianski). Bowen respondió con un remate de volea, que se fue por el lateral de la red de la portería.

En el duelo del mediocampo, se vio mejor a West Ham por el buen trabajo del tándem Rice-Soucek, pero los de adelante, salvo Bowen, no lograban meterse de lleno en el partido. En Manchester United, lo de Cristiano Ronaldo fue preocupante, ya que no tuvo casi ocasiones de gol y se lo notó nuevamente fastidioso.

Sin embargo, los cambios de Rangnick dieron resultado. Marcus Rashford convirtió debajo del arco luego de una buena asistencia de Edinson Cavani en una acción donde la defensa de West Ham quedó muy mal parada. Gol para el joven inglés, importante en una temporada donde no ha tenido el brillo de la anterior. Triunfo agónico de Manchester United.