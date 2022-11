Manchester United y Cristiano Ronaldo son el gran tema de conversación que se tiene ahora mismo por el Reino Unido, donde en medio de diversas informaciones sobre esas sanciones que podría sufrir el delantero de 37 años por su charla con The Sun, llega un nuevo comunicado por parte de unos Red Devils que más pronto que tarde tomarán decisiones.

Cristiano disparó con los Glazer, contra el club que ostenta sus servicios hasta el 30 de junio del 2023, contra ex jugadores como Wayne Rooney o Gary Neville y por encima de todo contra lo que envuelve un club sin grandes éxitos desde el 2013. Erik Ten Hag por supuesto, otro enorme foco de las palabras del delantero nacido en Madeira contra Manchester United.

“Sí, me siento traicionado, y sentí que algunas personas no me quieren aquí, no solo este año, sino también el año pasado…Me siento traicionado, me han convertido en la oveja negra”, algunas de sus frases más celebres en esas charlas con Piers Morgan que dan la vuelta al mundo en este momento. Tras algunas horas de silencio, desde Manchester United ya empiezan a responder a trinos que traerán consecuencias en la relación que mantenían ambas partes de la novela.

El comunicado

Por medios de sus redes sociales y página web, desde las cuentas oficiales del Manchester United ya hacen de carácter público los primeros pasos para conocer que sucederá con Cristiano Ronaldo en los próximos meses. Seguirán llegando informes en las próximas horas sobre el futuro de CR7 por Old Trafford.

“El Manchester United ha iniciado esta mañana los pasos apropiados en respuesta a la reciente entrevista con los medios de Cristiano Ronaldo. No haremos más comentarios hasta que este proceso llegue a su conclusión”, palabras oficiales del conjunto Red Devils para dejar en claro que más pronto que tarde, CR7 sabrá que represalias tendrán sus charlas con The Sun.