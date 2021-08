Las duras declaraciones de Leonardo y PSG contra Real Madrid no cambiarán los planes de los Merengues. Florentino Pérez está decidido a llevarse a Mbappé antes de que termine el 31 de agosto y para ello, planea seguir una serie de pasos donde todo lleve a Nasser Al-Khelaifi a negociar un precio que de momento, parece desorbitado en la capital española.

Los 160 millones ofertados por Real Madrid no han convencido a una directiva del PSG que no pretende ingresar menos de lo que se dejó en Mónaco cuatro veranos atrás. Aquellos 180 kilos le permitieron quedarse con una estrella en potencia a la que creen que han revalorizado a un nivel donde en caso de aceptar sus peticiones, Florentino haría un traspaso de récord.

“Consideramos que la oferta no es suficiente. No voy a confirmar las cifras, pero ronda los 160 millones. Es menos de lo que pagamos por él (fueron 180 con bonus incluidos), pero esto va más allá de eso. Es la forma en que se ha hecho, irrespetuosa. Hemos hecho todo para que Mbappé siga con nosotros y a una semana no vamos a cambiar el plan”, declaraba Leonado horas atrás.

Lo que pide ahora PSG

La hoja de ruta sigue siendo clara en Valdebebas. No responder a las duras declaraciones del director deportivo de los galos, seguir en contacto con el Emil de Qatar y obligar a Al-Khelaifi a ser quien se exprese públicamente sobre el tema. En Real Madrid no temen según indican desde MARCA, preveían una reacción de este tipo ante una primera oferta formal y si bien hay tensión por las represalias que pueda sufrir en Mbappé, confían en que el jugador siga trabajando de la mano con el club.

Le Parisien asegura que solo 220 millones de euros sacan ahora mismo de Mbappé de la capital gala. El medio francés afirma que es el precio que ha llegado desde Qatar y que en caso de que se oferte dicha cantidad, al PSG no le quedaría otra que ceder en este pulso que puede reventar el mercado de varios clubes europeos.