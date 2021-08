La guerra entre PSG y Real Madrid por el futuro de Kylian Mbappé es finalmente pública. La primera oferta formal por el punta ha sido rechazada, aunque en París no han querido dejar todo en manos de intermediarios. Leonardo, director deportivo del conjunto galo, reunió a los medios y pegó como nunca contra un club al que calificó como uno con una actitud: “Incorrecta, ilegal e inaceptable".

Hasta las últimas horas de noche del 24 de agosto de 2021 había un trato cordial y directo entre ambas instituciones. En PSG saben que la primera oferta concreta por Mbappé supone un golpe directo del Real Madrid, por lo que no han querido quedarse de manos cruzadas. Las declaraciones de Leonardo harán eco por toda Europa.

El brasileño reconoció de entrada los contactos: "Consideramos que la oferta no es suficiente. No voy a confirmar cifras pero es sobre los 160 millones. Es menos de lo que pagamos por él pero esto va más allá de eso. Es la forma en que se ha hecho, irrespetuosa. Hemos hecho todo para que Mbappé esté con nosotros y a una semana no vamos a cambiar el plan….Si un jugador se quiere ir, se va, pero bajo nuestras condiciones".

“Verbalmente hemos dicho no al Madrid. Y no hemos recibido otra oferta del Madrid. Nunca hemos querido que se vaya, ni lo hemos imaginado, y hemos hecho una oferta muy importante y una segunda aún mejor para que renueve. El jugador dio su palabra además de que no se marcharía libre del PSG pero la estrategia parece al final que era esa, que se marchara libre. Hemos visto muchas informaciones de que no tenían dinero”, apuntaba Leonardo contra Florentino.

Un plan ‘macabro’

Explicó lo que harán los Merengues en adelante: "El club se va a proteger, es lo que hago. No negociamos nosotros a través de la prensa. Si el Madrid utiliza la prensa para la negociación, no es nuestro caso. No sé qué piensa el Madrid, pero sí sabe que debemos pagar al Mónaco. Hay una estrategia global desde hace dos años para llegar a esta momento y hacer una oferta a una semana al final del mercado que saben que no vamos a aceptar y decir, bueno, lo hemos intentado y no han querido y tendremos el derecho de ficharlo libre”.

"¿Eso parece no? Por qué el Madrid hace una oferta entonces. ¿Si nos ha dicho que quiere irse? Me conocéis bien, las cosas internas son internas. No lo sé, no es importante, nosotros no queremos que se vaya y hay muchas cosas que se quedan dentro", respondía el directivo a si Mbappé pidió al PSG marcharse.

Niega una promesa al jugador tal y como se dijo en tierras españolas: “¿Cómo podemos hacer eso, una promesa como esa, qué quiere decir eso?. La prensa española sabe más que todos, más que yo, el Madrid la ha utilizado y han hablado de Kylian sin pudor, es muy irrespetuoso e ilegal".

¿Represalias contra Mbappé?

"Honestamente, no estamos contentos. Pero nada ni nadie nos va a quitar el sueño que queremos cumplir y hemos creado. Hay un contrato de un año y una oferta que no es suficiente. Todo el mundo lo sabe", aclaraba Leonardo sobre como se sienten puertas adentro con el futbolista.

"No sé si subirán la oferta. No lo sé. solo sé lo que he dicho con relación con la actitud del Madrid. Llevan trabajando dos años, hablando con todo el mundo, la familia… Nuestra opinión sobre la actitud del Real Madrid. Irrespetuoso, incorrecto, ilegal e inaceptable hacer una oferta que saben que no es suficiente. Y que nosotros siempre hemos querido contar con Kylian", finalizaba el director deportivo en unas declaraciones abiertas contra Florentino Pérez.