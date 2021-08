Durante años maravillaron al mundo con una rivalidad entre Barcelona y Real Madrid que explotó el planeta en cada Clásico. Los años pasan y si bien no volverán a verse a corto plazo, José Mourinho y Pep Guardiola siguen teniendo un particular duelo donde en pleno mercado de fichajes, desde MARCA han desvelado la impresionante cantidad de dinero que luso y catalán se han gastado en incorporaciones. Las cifras superan todo lo antes visto.

Pocas veces les faltó chequera. Pep tuvo un Barcelona de otra época en cuanto a fútbol económica y por presupuesto los millones de gigantes cómo Bayern Múnich o los del jeque del Manchester City. Por su parte, The Special One construyó el ganador Chelsea de Roman Abramovic, tuvo a la orden los kilos de Florentino Pérez y el aval de Manchester United para buscar la reconstrucción de los Red Devils. Son dos de los entrenados más ganadores de historia e igualmente, los que más se han gastado.

Más de 3000 millones de euros

MARCA desvela una tabla que dolerá a las finanzas de más de uno. A lo largo de sus 13 años en la élite, Pep Guardiola ha invertido ya 1588 kilos donde solo en su defensa se ha dejado 663. Los fichajes de Grealish por 100, Rodrigo por 70, Zlatan Ibrahimovic en 69 y Ruben Días por 68 millones explican la otra cara del éxito del DT en la liga más competitiva del mundo.

Pero Guardiola no es el número 1 en este sentido. Mourinho alcanza los 1697 millones de euros en contrataciones y si bien el luso tiene algunos años más en la profesión, los resultados en el último tiempo no han sido ni mucho menos los esperados. Pogba por 120, Lukaku en 85, Shevchenko por otros 45 y Matić por la misma cifra, componen las principales operaciones del Special One en las últimas temporadas. Son los más ganadores si, pero también quienes han contado con un mejor respaldo económico.