Gabriel Barbosa quiere jugar en la Premier League, pero Flamengo no da el brazo a torcer, aún con la tentadora oferta que tiene sobre la mesa.

El futuro de Gabriel Barbosa, alias Gabigol, está en boca de todos en Brasil. El delantero brasileño es la gran figura de Flamengo para volver a luchar por la Copa Libertadores 2022. Sin embargo, la Premier League presiona para quedarse con sus goles y la última oferta pone contra las cuerdas al 'Mengao'.

Gabigol ha tenido una gran última temporada donde anotó 29 goles en 41 partidos, más allá de que Flamengo no pudo conseguir ni el Brasileirao ni la Copa Libertadores. Aún así, sus números han captado la atención del fútbol europeo donde el atacante quiere tener revancha.

La Premier League quiere hacerse con sus servicios. Según Sky Sports, West Ham United está moviéndose fuerte para tener a Gabigol Barbosa. Habría ofrecido una cesión por los próximos 18 meses con una opción de compra de 25 millones de libras (a razón de 30 millones de euros). La opción podría volverse obligatoria.

Flamengo no está convencido de dejar ir al delantero de 25 años, en primer lugar porque la oferta no convence debido a que no quiere dejarlo salir sin recibir un sólo centavo. Sin embargo, el propio Gabriel presiona para que lo dejen salir y la situación es complicada.

Por lo pronto, Gabigol continúa en el 'Mengao', aunque si las condiciones de la transferencia mejoran, podría darse la salida para jugar en la Premier League. Sería su revancha en Europa tras sus pasos por Inter de Milán y Benfica.