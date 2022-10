El nombre de Luis Suárez en Barcelona es sinónimo de leyenda y es palabra autorizada a la hora de hablar de múltiples temas sobre el club. A su vez, es una de las personas más cercanas a Lionel Messi y, en este sentido, aclaró todos los temas relacionados con las filtraciones sobre las peticiones que habría hecho el argentino para renovar con el Barça.

Suárez fue entrevistado por el diario Marca donde habló de múltiples temas. Desde las posibilidades uruguayas en el Mundial de Qatar 2022, pasando por su actual etapa en Nacional, la lesión de Ronald Araújo y el progreso de Federico Valverde, hasta las esperanzas de España para ganar la Copa del Mundo. Pero uno de los tópicos de los que habló apunta también a Barcelona y, sobre todo, a los que involucran a Lionel Messi, su amigo.

El uruguayo y el argentino formaron una mancuerna que le dio varios títulos al conjunto 'blaugrana', además de forjar una amistad que hasta el día de hoy conservan. Por eso, 'Lucho' es palabra autorizada para aclarar temas relacionados a 'Leo'. Hace algunos días, fueron noticia las supuestas exigencias que tenía Messi para renovar con Barcelona.

Uno de los puntos que había exigido el 'crack' rosarino era un palco para él y para el propio Suárez. ¿Qué dijo Luis al respecto? "Me causa gracia. Es algo muy normal en cualquier jugador. Si revisas los contratos de cualquier futbolista de élite, todos deben tener su palco. Yo, por ejemplo, en el Atlético, tenía el mío; en Nacional, también... Por eso me causa gracia toda esa especulación. En realidad, lo de Leo era intentar facilitarle la vida al club porque, al ser compartida por nuestras dos familias, era sólo un palco. Era más difícil para el Barça que Suárez tuviera uno y Messi tuviera otro", aclaró.

Respecto a los títulos con Barcelona junto a Messi, Suárez reveló su pensamiento y admitió que les faltó ganar alguna Champions League más en conjunto. "Dentro del vestuario, éramos uno más. Con experiencia, con años dentro, pero con rendimiento en goles. ¿Quedó el 'debe' de ganar una segunda Champions? Sí, quizá quedó esa espinita, como la mía de no meter goles fuera en Champions, pero me entregué al club por completo", afirmó.

Por último, el goleador uruguayo también fue consultado sobre la posibilidad de que Messi se hubiese quedado si Barcelona aplicaba las palancas desde antes. ¿Se podría haber quedado Leo en el Camp Nou? "Son decisiones de ese momento y nunca se sabe lo que hubiera pasado", respondió, de forma escueta.

Otras frases de Luis Suárez

Nacional y su regreso a Uruguay: "Decidimos volver al equipo que me vio salir, al cual le tengo mucho agradecimiento. Era una decisión difícil y complicada, porque tengo un Mundial cerca, pero me fui con la convicción y la certeza de que estaba dando el paso correcto, porque el ritmo de preparación lo tenía que poner yo. Ser competitivo en cualquier Liga no es fácil (...) Hay mucha rivalidad, y recibí cariño de todo Montevideo, sean del equipo que sean. Nacional está en una buena dinámica de victorias y estamos siendo competitivos, con la obligación de ganar todo".

¿Uruguay, candidata al Mundial?: "Tenemos que estar orgullosos de que es el cuarto Mundial consecutivo de estos futbolistas, y hay algunos jóvenes que van a por el tercero, como Josema Giménez. Esto tiene un gran valor. Nuestra plantilla, mezcla de experiencia y juventud, tiene muchas condiciones, y eso influye mucho en un Mundial. Queremos aprovechar, por ejemplo, el gran momento de Fede [Valverde]; el espectacular año de Darwin [Núñez]; los buenos momentos de Ronald [Araujo], aunque se lesionó; de Rodrigo [Bentancur]... Son jugadores que están a gran nivel mundial. Marcan la diferencia física y técnicamente. Y luego estamos nosotros, los dos o tres veteranos que puedan estar en el campo, en su cuarto Mundial".

Federico Valverde: "Yo, sinceramente, y ahí están las hemerotecas, ya en 2017, cuando debutó Fede en la Selección, ya dije que me hacía acordar a Steven Gerrard, que fue compañero mío en el Liverpool. Tiene unas condiciones parecidas. Un box to box, con pegada, cambio de ritmo, mucha llegada... No quiero comparar, pero las características son parecidas. A Fede lo vi venir y ha pegado un progreso bárbaro, rodeado de grandes estrellas. Le hizo muy bien".

España y Luis Enrique: "España es candidato por jugadores, calidad y por tener al mejor entrenador que he tenido yo en mi carrera: Luis Enrique. Lo es por lo que transmite y la confianza en su idea".

Ronald Araújo:"Es un golpe duro. Es un jugador que marca tendencia en el grupo y en la defensa por su personalidad y versatilidad. Estaba en un gran nivel. Pero sabemos cómo suplirle, aunque le vamos a apoyar para que se recupere. Ojalá pueda llegar al Mundial. Sería un alivio, mas debe tener tranquilidad y no apurarse porque puede ser contraproducente. No le puede traicionar el entusiasmo por jugar el Mundial".

Barcelona:"Hizo buenos fichajes y los jóvenes tienen dos años más de experiencia: Pedri, Gavi, Ansu, que va volviendo, más la veteranía de Jordi [Alba], 'Busi' [Busquets], Ter Stegen... Es un equipo para competir por todo".

Las palancas de Barcelona: "(Risas) Sorprende, pero lo vi como un voto de confianza del socio hacia la directiva para intentar darle vuelta a la situación, con el riesgo que conllevan, pero asumiendo que se iban a hacer buenas contrataciones y devolverle al Barça el protagonismo que había perdido".

Ronald Koeman: "El tiempo pasa, y sí, por educación y respeto, le saludaría. Si me cruzara con él, yo espero que Ronald tuviera la grandeza, que tuvo como jugador en el club, de decirme la verdad a la cara de por qué me fui, y que no me fui por motivos futbolísticos o técnicos".

Xavi Hernández: "Es un entrenador que creció allí, y sabe lo que necesita el club y el hincha. Le veo muchas condiciones para llegar lejos como técnico culé, y , además, le dieron buenas herramientas para ello, le dieron los jugadores que necesitaba y quería. Toca demostrarlo".

Messi y la Selección Argentina: "Hablo con él, y sí, llevan 35 partidos sin perder. Siempre hay que tenerle respeto a Argentina, pero en Qatar más, por cómo vienen jugando muy bien. Es una de las candidatas".

¿Volverá a Europa?: "Ya hice mi carrera europea y me fui muy orgulloso de allí. Me salieron muchas opciones, muchísimas, antes de venir a Nacional, pero el sentido de venir a mi país era también ése: Groningen, Ajax, Liverpool, Barça, Atlético... ¡Qué mejor carrera que ésa en Europa! Por eso, no podría terminar, tras el Atlético, en otro equipo inferior. Fue perfecta esa trayectoria. Hubiera bajado el nivel y así acabé en el máximo nivel: el Atlético. De ahí que tenía sentido venir a Uruguay, no por ser una Liga menor, sino por cerrar un círculo".

Atlético de Madrid: "Las cosas pasan por algo. Por algo no se renovó, por algo no se concretó. Me fui orgulloso de mi carrera allí, de ganar una Liga tras muchos años, de que la afición me despidiera de una forma emocionante. Ese cartel de 'gracias, Luis, por la Liga' me hizo sentir mucho orgullo".