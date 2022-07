El culebrón del verano europeo que tiene a Robert Lewandowski y Barcelonaestá en momentos decisivos. Hay mucho optimismo para que finalmente el delantero polaco sea nuevo jugador 'culé' en las próximas horas. Sólo restaría que Bayern Múnich dé el visto bueno final para que se produzca el acuerdo total.

El diario Bild y las informaciones de los periodistas Fabrizio Romano y David Ornstein aseguran que el acuerdo entre Barcelona y Bayern Múnich por el fichaje de Lewandowski está avanzado. En las últimas 24 horas, el polaco habría pedido nuevamente al conjunto 'bávaro' que lo deje salir del club. A su vez, se habla de una nueva oferta del Barça que rondaría entre los 45 y 50 millones de euros, cifra que convencería a los alemanes.

El vigente ganador del FIFA The Best a mejor jugador quiere que el acuerdo entre los clubes se dé cuanto antes por varios motivos. El primero es que este sábado se producirá la presentación oficial de la plantilla del Bayern donde se espera a los fanáticos y si no se termina de cerrar el fichaje, Lewandowski deberá presentarse y es muy posible que reciba silbidos por sus palabras e intenciones de salir del club.

Por otra parte, el sueño del goleador polaco es vestir la camiseta del Barcelona en el Clásico que tendrá ante Real Madrid el próximo 23 de agosto en el marco del Soccer Champions Tour en Las Vegas. Por eso, el apuro para llegar cuanto antes a ponerse bajo las órdenes de Xavi Hernández.

PSG y Chelsea nunca fueron opción para Lewandowski

Las idas y vueltas en el culebrón de Lewandowski y Barcelona provocaron que otros grandes de Europa se interesen en los servicios del polaco. PSG y Chelsea fueron los dos equipos que estuvieron hasta último momento expectantes ante la situación. Sin embargo, tal como explica Romano, ninguno de los dos equipos pasaron por la mente del delantero de 33 años, ya que su único deseo es jugar para el conjunto 'blaugrana'.