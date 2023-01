Lo ocurrido con el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël le Graët se ha salido de control. Las palabras del dirigente sobre Zinedine Zidane no han caído nada bien en la organización y ahora su puesto podría estar en riesgo. Altos mandos del fútbol francés solicitan su renuncia.

Noël Le Graët ha generado una inmensa polémica por sus declaraciones sobre Zinedine Zidane tras la renovación de Didier Deschamps como seleccionador de Francia. Las palabras del presidente de la FFF han generado una ola de pronunciamientos en defensa de Zizou.

Ahora, la situación ha escalado a un nivel imprevisto. El Consejo Nacional de Ética (CNE) de la FFF, presidido por Patrick Anton, ha pedido la renuncia de Le Graët según L'Equipe. "Hacemos un llamamiento al presidente de la Federación para que se retire de sus funciones y por lo tanto, renuncie".

Piden un líder con serenidad

"Necesitamos un poder fuerte y sereno, que lamentablemente ya no es el caso. A lo largo de la temporada, tenemos que aplicar a los líderes, en particular a los presidentes de distrito o de liga, las reglas de ética y transmitir los expedientes a los comités disciplinarios porque se han pasado de la raya" añadió.

Anton resaltó que el presidente no es apto para seguir estando en el puesto. "No vamos a echar a perder los buenos resultados económicos y deportivos de la FFF con un culebrón que sale más de la página de sucesos que en la sección de fútbol. El presidente Le Graët hizo declaraciones que demuestran que ha perdido parte de su lucidez. Se necesita serenidad para seguir adelante. Gobernar una Federación que tiene dos millones de licencias presupone que uno no pierda la calma y la serenidad como él".