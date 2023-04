Este miércoles la Asociación Uruguaya de Fútbol, mediante sus redes sociales, dio a conocer la resolución de sus gestiones por Álvaro Rodríguez con el Real Madrid, de frente a la Copa Mundial Sub 20 que se disputará en la Argentina entre el 20 de mayo y el 11 de junio, fechas que se enciman con la etapa de definiciones de las competiciones europeas.

''Informamos que por decisión de su club, Álvaro Rodríguez no será parte del Mundial Sub 20 de Argentina. Pese a las gestiones realizadas por la Asociación Uruguaya de Fútbol, no podremos contar con el jugador que había sido convocado por Marcelo Broli para la Selección Uruguaya Sub 20'', son las líneas del comunicado de la entidad charrúa a raíz de la contestación recibida por parte de Real Madrid.

Aunque, por supuesto, la respuesta de la Casa Blanca no cayó para nada bien en la AUF, en cierto punto es entendible. Álvaro Rodríguez, ante algunas bajas que sufrió últimamente el elenco de Carlo Ancelotti por molestias físicas (Karim Benzema, entre ellos), fue integrado esta semana nuevamente a las prácticas del plantel principal, que se prepara para la Final de la Copa del Rey y, sobre todo, para las Semifinales de la Champions League.

Actualidad sustancialmente diferente a la que transita Nicolás Paz. El volante que está dentro del radar de Javier Mascherano para el Mundial Sub 20 (ya participó del Sudamericano de Colombia), viene alternando entre el Real Madrid Juvenil A y el Real Madrid Castilla, por lo que, en este caso, integrantes de la directiva de la institución de la capital española piensan diferente, pues ven en el certamen global como un salto de calidad para el jugador.

Con la UEFA Youth League definida, solo resta convencer a Raúl González (DT del Castilla) que lo incluyó en los últimos seis partidos del campeonato de la Primera Federación (tercera categoría). En principio, el cuerpo técnico de Javier Mascherano buscarán tenerlo después del encuentro del siete de mayo vs. AD Ceuta. Luego, quedarían otras tres jornadas que las disputaría contra equipos de mitad de tabla para abajo.