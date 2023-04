El protagonismo de Vinicius Júnior en los partidos empieza a ser un problema para el vestuario de Real Madrid. El partido contra Girona parece haber destapado algunos enojos con la figura del brasileño. ¿La razón? Sus actitudes, sobre todo, el "individualismo" que promulgan sus acciones de peligro hacia el arco rival y que chocan contra la idea colectiva que quiere liderar Carlo Ancelotti.

Vini Jr. se está acostumbrando a llevarse todos los flashes en los partidos del Madrid, pero no solo para lo bueno. Si bien nadie cuestiona su calidad futbolística, sí hay algunas actitudes y broncas que genera que no ayudan al ambiente del equipo merengue.

Según Mundo Deportivo, las actitudes "individualistas" de Vinicius Júnior han generado un "mal rollo" dentro del vestuario del Real Madrid. Su protagonismo choca con la "brillantez del colectivo" y hay ejemplos bien marcados sobre ciertas decisiones tomadas por el brasileño que no han gustado a algunas figuras del primer equipo.

El citado medio recuerda que en el partido de ida ante Chelsea por Champions League desperdició una ocasión de gol por no pasarle el balón a Karim Benzema, en lo que hubiese sido el 3-0 para sentenciar por completo la serie. El francés le recriminó el no haberle dado el pase. Y esto es algo que se repite constantemente, no sólo en el reciente partido ante Girona.

Precisamente, en este último partido, si bien el ex Flamengo fue de lo más destacado del conjunto merengue y hasta marcó un gol, también tuvo algunos cruces con rivales y hasta con el árbitro Javier Iglesias Villanueva, por lo cual fue amonestado. Ancelotti marcó que "estuvo bien" en el juego, pero no le está gustando sus actitudes. "Ha visto demasiadas amarillas para un jugador de sus características", cuestionó.

Y lanzó una frase lapidaria que revela el enojo hacia su individualismo: "Tratamos de remontar con individualidades, no como equipo. Porque el equipo no ha jugado. El nivel individual también estuvo por debajo de lo normal, pero no sólo de algunos, sino en general. Ha sido muy bajo".