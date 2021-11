La noticia fue la bomba del martes y tras unas horas de locos parece que la situación empieza a esclarecerse. Newcastle United ha decidido que Unai Emery sea el nuevo entrenador del megaproyecto de los jeques del fondo PIF y empezaban a dialogar ayer con los dirigentes de un Villarrealque ya sabe de las intenciones su DT.

Eran tan fuertes las informaciones que llegaban desde Reino Unido que medios como The Athletic o The Times aseguraban que Emery se sentaría en el banquillo de las Urracas el día sábado ante Brighton. Con la temporada ya iniciada y el encuentro ante Young Boys en el horizonte, el submarino amarillo convocó a sus dirigentes para tomar una decisión.

Los medios marcaban que Newcastle estaba dispuesto a ofrecerle al equipo español hasta 6 millones de euros para rescindir el contrato del vasco y que este pudiese tener su segunda experiencia en la Premier League. Emery no negaba los rumores en rueda de prensa y horas más tarde su decisión sería tajante.

"Lo único cierto, alejándome del ruido, es que me han manifestado un interés, pero no tengo mayor noticia. No hay ninguna oferta. Si la hubiera sería vía club. Estoy centrado. No puedo decir que me voy”, declaraba a los medios tras derrotar a los suizos en la cuarta jornada de la Champions League.

Desde BBC aseguran que pese a los esfuerzos realizados desde Newcastle, Emery no dejará Villarreal ahora mismo. El presidente Fernando Roig habría convencido al DT campeón de la última Europa League de continuar al frente de uno de los proyectos más solidos de toda Europa. Si el vasco anuncia que rechaza a los jeques, las Urracas seguirán con técnico interino este fin de semana.