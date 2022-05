El silencio alrededor de los posibles movimientos del Newcastle de cara a su primer gran mercado de fichajes de verano será pronto cosa del pasado. Desde las Hurracas han dado ya el puntapié inicial a una nueva etapa donde esperan consolidarse como una autentica potencia de la Premier League. St. James Park tiene nuevo arquitecto.

The Sun confirma lo que era un secreto a voces, pero que no pudo ser anunciado oficialmente hasta que desde la Premier League aprobasen una operación que cambiará para siempre la historia el equipo más rico del mundo. Tras haberse gastado más de 100 millones de euros en enero para sobrevivir en la primera división inglesa, comienza realmente el proyecto saudí en el norte de las islas.

Hacía falta una cabeza deportiva, un director deportivo y por encima de todo, un gestor del área de fútbol que comprendiese a la perfección quienes y que se necesita en un equipo donde sobra el dinero y faltaba una línea de conducción. Tras una danza de nombres que incluyó a Luís Campos (ex Lille y Mónaco), Marc Overmars (ex Ajax), Michael Emenalo (ex Chelsea) y hasta Ralf Rangnick, en Newcastle ya tienen nuevo arquitecto.

El director deportivo más rico del mundo

"Brighton & Hove Albion y Newcastle United han llegado a un acuerdo para la liberación de inmediata de Dan Ashworth de sus obligaciones contractuales en Brighton…Los términos de este acuerdo, que está sujeto a la aprobación regulatoria, permanecerán confidenciales entre los clubes”, confirman desde The Sun.

El hombre que llevase al Brighton a la Premier, a la mejor posición de su historia en primera (octavo) y que descubriese en las juveniles de la selección inglesa a talentos de la talla de Mason Mount, Trent Alexander Arnold, Callum Hudson-Odoi o Marcus Rashford, llegará a St. James Park para tomar las riendas de un proyecto que apunta a invertir 300 millones de euros en los próximos meses entre sueldos y traspasos.