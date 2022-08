Neyder Yessy Lozano Rentería (Quibdó, Colombia, 1994) vuelve a sonreír en LaLiga, donde tras tres años lastrado por las lesiones y un sinfín de complicaciones médicas, tuvo que abandonar un Granada a pesar de no haber podido debutar, el recuerdo hacía el cafetero es más que positivo. Asentado en un Lugo donde se espera tenga protagonismo desde el primer día, el defensor atiende a Bolavip en una entrevista exclusiva donde repasa este camino para volver a sentirse futbolista.

Lugo nos abre las puertas de su casa para charlar con un auténtico ejemplo de superación, constancia, fe y por encima de todo, trabajo. Las lesiones en sus piernas hubiera supuesto colgar las botas para cualquier futbolista de 28 años, pero esto nunca estuvo en la cabeza de una defensor que empieza a mirar hacía adelante. Lozano repasa una carrera en LaLiga llena de obstáculos donde rendirse nunca fue una opción.

Y es que en julio del 2019 el colombiano sufriría una fractura en la tibia derecha que significó una lesión por momentos interminable. Una infección en la zona tras varias operaciones parecían ser el fin, pero Neyder Lozano acabó imponiendo su fuerza para regresar a la actividad tras casi 1000 días en el dique seco.

Fichó por Lugo, ¿Qué le hizo llegar a Galicia?

“Gracias a Dios se me abrió la posibilidad de volver al fútbol profesional. El Lugo mostró el interés por mi sabiendo la situación que había pasado de tres años sin jugar. Que apuesten por ti es grato, me ilusionó y me llevó a tomar la decisión de venir aquí. Espero estar a la altura de lo que espera el club”

¿Cómo se encuentra física y mentalmente tras estos tres años?

“Yo creo que donde más fuerte soy después de estos años es mentalmente. Después de tres años sin jugar, sin competir con la dificultad que tuve con una lesión tan larga me ha servido para ser fuerte mentalmente. Físicamente estamos trabajando para adaptarnos lo más rápido al futbol profesional de nuevo y a la circunstancias que envuelven una pretemporada. Hay que llegar en la mejor forma posible a LaLiga, que ya está a la vuelta de la esquina”

¿Trabaja de manera especial o ya está a la par de sus compañeros?

“La verdad es que desde que llegue estoy a la par de mis compañeros. Tuve unos días al margen donde me llevaron con cautela pero ahora mismo me encuentro bien. Sin molestias grandes y sin ninguna cosa que me impide entrenar a la par de mis compañeros”

¿Cuáles son los objetivos personales para esta temporada?

“Mi objetivo es estar al mejor nivel posible, ayudar al club a cumplir los objetivos y a partir de ahí disfrutar de competir y de jugar. Ese es mi objetivo primordialmente”

¿Y los colectivos?

“La permanencia”

¿Qué enseñanzas le dejó el paso por Granada?

“Bueno al final es como lo dije, fue una espinita clavada por que fue una linda etapa en mi carrera donde es una pena que no haya podido disfrutar y competir. Fueron las mejores temporadas que hizo el Granada en su historia (Europa League) salvo la última. Fue el sueño de cualquier jugador, llegar a primera división. De ahí me llevo muchas cosas para estos años”

La gente le recuerda con mucho cariño…

“El cariño es mutuo. A pesar de no haber podido demostrar el jugador que era en el campo, trabaje y luche. Eso es lo bonito de esta etapa, a pesar no haber podido jugar la gente se siente identificada con la lucha que tuve para volver y eso es lo importante”

¿En qué momento empezó ese calvario con las lesiones?

“Simplemente fue una lesión que no es común en un futbolista. Lastimosamente en mi caso fue producto de demandarle demasiado a mi tibia por mi fisiología. Pensamos que no daría muchos problemas pero se fue agravando y fue más difícil conseguir una solución. Gracias a Dios parece que quedó en el pasado. Fueron alrededor de cuatro operaciones y decenas de exámenes donde querían saber por que la zona no sanaba”

¿Sintió que no habría solución?

“Es que no suelo ser una persona que se rinda fácil. Siempre tuve la esperanza de que íbamos a conseguir una solución. Sabía que iba a ser difícil porque se presentaron varias dificultades en el proceso, pero siempre tuve la fortaleza para creer que como mínimo tendría una vida normal. La ilusión de jugar al fútbol siempre ha estado. Es verdad que la situación me llegó joven, si me hubiese llegado a los 28 años pues quizás me hubiese tocado dar el paso al costado por que el fútbol no espera”

¿Cómo se trabaja mentalmente este tipo de situaciones?

“Mi fortaleza es Dios. Soy una persona muy creyente que cree que si Dios pone la prueba también pondrá la bendición. Siempre estuve enfocado en que Dios algo haría, pero también es verdad que tengo una familia maravillosa, una mujer que siempre me apoya y amigos en Colombia que siempre me enviaban mensajes de energía. Esto no es solo por mí, es por ellos y para ser un ejemplo de superación y de lucha. Toca seguir trabajando”

Imagino que cuenta los días para el choque con el Albacete…

“Estoy disfrutando el momento y del día a día. Llevaba tres años sin hacer una pretemporada, por lo que disfruto del proceso. Cada día trae su afán, por lo que llegará ese momento y lo disfrutaré. Ahora mismo estoy disfrutando de poder competir, jugar amistosos, entrenador y el sumarle carga física a mis músculos. Cuando no compites cuesta un poco más, por lo que hay que disfrutar de este paso. Ya llegara el momento de céntrame en el partido del Albacete y de prepárame para ello”

Estuvo en las inferiores de Millonarios, ¿Qué recuerda de esos años?

“Mis inicios se dan Quibdó, donde no había futbol profesional ni mucho menos, por lo que viaje a Millonarios para hacer las pruebas. Estuve dos años bastante bonitos, por que aprendí, vi como era estar cerca de un equipo profesional y me impregne de ello. Recuerdo Millonarios como una etapa bonita en mi vida”

¿Algún equipo donde le gustaría jugar en Colombia?

“La verdad es que hay mucho equipos que me llaman la atención. Me ha gustado mucho América, Millonarios, Nacional. Cada día el futbol colombiano crece y hay más oportunidades. Siempre he tenido la espinita que no haber podido jugar ahí, por lo que cuando me llegue la oportunidad tratare de escoger sabiamente un buen club donde pueda seguir creciendo y aprendiendo”

La selección Colombia, ¿Un sueño todavía?

“Claro, es el sueño de todos. Nunca es tarde para vestir los colores de tu país y para eso trabajamos. El objetivo de recibir el llamado que todos sueñan como jugador está y esperamos trabajar fuerte y que al menos me llegue la oportunidad en algún momento de mi carrera”

¿Opiniones sobre Néstor Lorenzo?

“Al final es un nuevo entrenador, con nuevas ideas. El equipo después de la dificultad para meterse en el Mundial entrará en nuevas ideas y habrá que adaptarse para los objetivos que se le presentarán a la selección”

¿Qué mensaje le dejaría a todos los estén pasando una situación similar?

“El único mensaje que puedo darles es que luchen, que insistan. Al final uno lucha por lo que quiere y si es lo que quieren realmente y tienen el apoyo de su familia y de los médicos llegará el momento donde habrá una solución. Hay que luchar”