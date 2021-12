No empieza 2022 y Xavi ya tiene su primera baja del año en Barcelona: Abde se va a la Copa Africana de Naciones

El cierre de 2021 para Barcelona deja buenas noticias con el fichaje casi asegurado de Ferran Torres y la renovación de Ousmane Dembélé que estaría casi encaminada. Sin embargo, Xavi Hernández sufre un revés de cara al inicio del 2022, ya que tiene confirmada su primera baja del año.

La Copa Africana de Naciones será uno de los grandes eventos que tendrá este 2022, plagado de competencias a nivel selecciones. Y Barcelona no se escapa de la larga lista de equipos europeos que sufrirán por la disputa de este certamen, ya que un futbolista del primer equipo fue convocado para jugarla.

Abde Ezzalzouli ha sido llamado por el entrenador Vahid Halilhodzic para jugar la Copa Africana de Naciones para Marruecos. El joven extremo de sólo 20 años tendrá su primera participación con los marroquíes a nivel selecciones. De esta manera, Xavi pierde a quien ha sido una de sus apuestas desde su llegada y se queda sin otro delantero, uno más de su larga lista de ausentes.

Abde jugó ocho partidos de liga con Barcelona, cinco de ellos como titular, por lo que el técnico del Barça se queda sin uno de sus jóvenes prospectos de cara a un enero cargado de actividad con liga, Copa del Rey y Supercopa de España. Dependerá de la suerte de Marruecos en la Copa Africana de Naciones para saber cuándo será su regreso, pero en caso de llegar hasta la final, recién podría volver para después del 6 de febrero, fecha en la que el conjunto catalán recibe al Atlético de Madrid.

Barcelona no es el único conjunto español que ha sufrido por la lista de Marruecos. Es que Sevilla no contará con tres jugadores claves de su primer equipo: Yassine Bounou, Munir El-Haddadi y Youssef En-Nesyri también fueron llamados por Halilhodzic para formar parte de la plantilla para la Copa Africana de Naciones. La selección marroquí integra el Grupo C de competencia con Ghana, Comores y Gabón.