No lo podrás creer: esto hizo Antonio Conte ante su INMINENTE despido de Tottenham

Antonio Conte ha sido centro de atención del fútbol europeo en los últimos días. El entrenador italiano estalló contra Tottenham y sus jugadores en conferencia de prensa, lo que parece ser una confirmación de que el vínculo terminará en cualquier momento. A la espera de la resolución, se hizo viral un video del DT.

La relación entre Tottenham y Antonio Conte parece irremediablemente rota. El entrenador, tras la serie de malos resultados, cargó en plena conferencia de prensa contra la dirigencia de los Spurs y la actitud de los jugadores. "No juegan por algo importante. No quieren jugar bajo presión, no quieren jugar bajo estrés. Es fácil de esta manera. La historia del Tottenham es esta desde hace 20 años. Está el dueño, pero nunca ganó nada. ¿Por qué?".

Según informa Fabrizio Romano, hay discusiones internas en el club para definir el futuro de Conte. Todo parece indicar a que las partes acordarán la finalización del vínculo, aunque aún se desconoce si el entrenador saldrá de manera inmediata o al acabar la temporada.

Vuelo a Italia low cost

En medio de la incertidumbre, ha salido circulado un video en las redes sociales de Antonio Conte volando de regreso a Italia. Lo curioso del video es el hecho de que el entrenador tomó un vuelo de bajo costo con la línea Ryanair para volver a su país.

Fueron varios los fanáticos que grabaron al entrenador en el avión. Las imágenes causaron debate en las redes sociales, ya que es de conocimiento público que el DT percibe un monto cercano a los 18 millones de euros por temporada.