Tottenham quedó eliminado de la Champions League a manos de Milan y Richarlison no aguantó más. Explotó de lleno contra la figura de Antonio Conte y también aseguró que esta temporada es una "mier...", lo que causó un revuelo importante en Inglaterra. Días después llegó la respuesta del entrenador italiano y también fue lapidario.

Richarlison fue uno de los fichajes más caros de la Premier League el pasado verano cuando Tottenham pagó 58 millones de euros. Sin embargo, no se logró afianzar en el once titular de Conte. En 25 partidos que disputó, marcó solo dos goles y lo llamativo es que ninguno fue marcado por Premier League. A partir de esto, estalló.

Pero hubo una rápida respuesta de Conte para tratar de poner las cosas en su lugar. Así le respondió de forma brutal a Richarlison: "No me criticó. Dijo que su temporada fue una mierda y tiene razón. Su temporada no ha sido buena", sentenció. Y agregó: "Tuvo lesiones, jugó y marcó por Champions League y luego fue a la Copa del Mundo donde tuvo una lesión grave. Desde entonces, no ha marcado goles para nosotros".

Sin embargo, más allá de esta respuesta, se diferenció del delantero brasileño en las otras declaraciones que dio. "En el resto de la entrevista, creo que se equivocó. Cuando hablas de 'yo' y no de 'nosotros' estás siendo egoísta. Les digo a mis jugadores que si queremos construir algo importante y ganar un trofeo tenemos que hablar de 'nosotros' y no de 'yo', porque de lo contrario estás pensando en ti mismo", opinó.

Conte, por último, reveló que Richarlison se disculpó y que habló con toda la plantilla sobre la situación. "Cometió un error y se disculpó, y me vino bien para hablar con el equipo sobre esto. En este aspecto, tenemos que mejorar. Tenemos que ser más equipo y mostrar un espíritu positivo, sobre todo en los momentos negativos", cerró.