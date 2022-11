No sería suficiente: los millones que PSG habría ofrecido a Palmeiras por Endrick y Estevao

Palmeiras, el reciente campeón del fútbol brasileño, no solo tiene una nómina robusta en su primer equipo, sino que en sus Divisiones Inferiores tiene talento de sobra, el cual ya es observado de cerca por parte de grandes clubes del balompié del Viejo Continente.

De hecho, en el último tiempo mucho se ha hablado de Endrick, el hábil atacante de 16 años recién cumplidos, quien incluso ya firmó su primer contrato como profesional, ha tenido presentaciones destacadas e incluso ya anotó goles para el cuadro de Abel Ferreira.

Él por su talento ya está en la órbita de importantes clubes en Europa. Principalmente, se ha hablado de la opción de Barcelona, se rumorea Chelsea y Real Madrid, siendo este último, un club que presuntamente ha preguntado bastante por el joven deportista.

Sin embargo, en las categorías menores del Verdao, hay un jugador de apenas 15 años, con proceso de selección Brasil y que brilla con el equipo de su categoría, que también deslumbra y, ese es el caso de Estevao Williams, quien es conocido como Messinho.

Y no es para menos, el adolescente que cumplió 15 años en abril tiene una zurda prosigiosa, tal vez no al nivel de Lionel Messi, pero sí tiene una pegada que al paso del tiempo puede ir puliendo además de lo delicada que es para los remates de media distancia.

Ante ese contexto, desde Globo Esporte, medio en Brasil, afirman que PSG, el poderoso equipo francés, y actual plantilla de Leo Messi; ya habría hecho una oferta por Endrick y Estevao William. Se habla de un monto de 50 millones de euros y 30 en variables por ambos deportistas.

No obstante, parece ser que esa oferta no gusta del todo en las directivas del conjunto paulista, quienes en su momento habían tasado a Endrick por un valor de 60 millones de euros; algo que evidentemente no alcanza cubrir la primera cifra puesta sobre la mesa. Solo el tiempo se encargará de decidir si al final se decantan por el Tricolor parisino.